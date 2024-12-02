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外界籲廢2年條款保黃國昌戰力 周榆修：會再討論

2024/12/2 20:36
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（中央社記者陳俊華台北2日電）民眾黨秘書長周榆修今天說，2026年對民眾黨來說是地方選舉扎根的重要契機，針對「2年條款」規定，在民眾黨主席柯文哲沒落難前指示會續執行，但回去將會再進行討論，目標是確保黨務推進更加扎實。

周榆修今天接受匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。針對民調數據指民眾黨反感度上升、高達61.1%，周榆修表示，民眾黨黨務推進如履薄冰，全體成員一刻不得閒，無論是在偏鄉或都市，都積極推動活動。

周榆修強調，民眾黨雖然在立法院只有8席立委，但是有用的8席，致力於為民眾發聲；民眾黨將一步步化解外界的負面觀感，讓社會看到民眾黨的能力與誠意。

對民眾黨團總召黃國昌可能成為民眾黨新生力量，周榆修表示，黨內對黃國昌的期待高漲，黃國昌的戰力或將成為立法院重中之重。民眾黨正在進行組織體質的調整與轉型，強化地方縣市黨部的運作，為更接地氣、更貼近民眾生活的政黨努力。

周榆修指出，2026年對民眾黨來說，是地方選舉扎根的重要契機，黨內已針對選舉策略與規劃展開討論。他也透露，目前針對黨內「2年條款」的相關規定，在民眾黨主席柯文哲沒落難前指示會續執行，但回去將會再進行討論，目標是確保黨務的推進更加扎實。

2年條款是指民眾黨這屆不分區立委任期將採2年1任，民眾黨立委黃國昌也多次對外說明，他只會當2年立委，2026年2月1日一定會請辭。

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針對外界對黃國昌動向猜測，周榆修表示，雖然黨內與民間對黃國昌抱有期待，但目前並無新規劃。他強調，黃國昌是一位守本分的人，對於國會責任的承擔始終如一，因此不會有新的動態出現。

周榆修指出，民眾黨將專注於政策推進，12月7日「反霸凌大遊行」黨團將就反霸凌與護勞權，提出具體立法主張，包括修訂相關法規以保護警消成立工會，以及強化吹哨者保護機制。（編輯：林興盟）1131202

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