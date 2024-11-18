民眾黨12/7黨代表選舉 周榆修：已超過260人報名

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（中央社記者陳俊華台北18日電）民眾黨主席柯文哲遭羈押，民眾黨預計12月7日舉行第3屆黨代表選舉。民眾黨秘書長周榆修說，從今天起到11月20日進行黨代表資格審查，報名人數已突破260人，比上屆多將近1/3，一切進行順利、正常。

民眾黨第2屆黨代表年底將屆滿卸任，中央黨部規劃年底舉辦第3屆黨代表選舉，全台將選出111席票選黨代表；據規劃，黨代表選舉日定於12月7日，採網路投票方式舉行。

台灣民眾黨下午召開中央委員會，秘書長周榆修、中央委員林富男、中評會主委李偉華，以及民眾黨立委黃國昌等人舉行會後記者會。林富男說，14位中央委員一致通過，柯文哲繼續請假3個月，截至2025年2月28日，並由緊急應變小組3位共同召集人處理黨內一切政務。

媒體詢問，黨代表選舉的人數、對象何時公布，並傳出因募款困難，許多黨代表不再參選；另外，台中市政顧問蔡壁如點名黃國昌參選新竹市長。

林富男說，黨代表的選舉期程安排順利，外界對民眾黨有所指教，會虛心接受；「黃國昌是本黨的寶」，也是立法院的傑出立委，至於外界要說黃國昌是什麼職務，那是外界的說法，「本黨有本黨的步調」，請大家放心。

民眾黨發言人吳怡萱表示，黨代表選舉一切按照計畫、步調進行中，沒有任何延誤。

周榆修指出，黨代表沒有募款責任額，從今天起到星期三（20日）進行黨代表資格審查，目前報名人數已突破260人，比上一屆多將近1/3，一切進行順利、正常，沒有任何異樣。（編輯：蘇志宗）1131118