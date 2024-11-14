前美軍印太司令拜會 民眾黨：深化關係將利益最大化

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（中央社記者陳俊華台北14日電）民眾黨秘書長周榆修表示，前美軍印太司令阿基里諾13日率團拜會，台灣在第一島鏈關鍵位置，關係著美國整體戰略發展及利益，民眾黨主張唯有加強國際連結、深化台美關係，才能將雙邊利益最大化。

台灣民眾黨透過新聞稿表示，前美軍印太司令阿基里諾將軍（Admiral John Aquilino）率新美國安全中心（CNAS）「下一世代國安領袖計畫（Next Gen）」 訪團，13日拜會民眾黨。

民眾黨說明，會中由秘書長周榆修、立委黃珊珊帶領國際部、青年部及政策會人員與會，就最新政經發展及區域安全情勢進行深入探討。這次訪團成員來自官方及民間單位，幾乎涵蓋國防外交領域的後起之秀。

周榆修致詞時表示，美國和平且順利完成總統選舉，讓全世界再次看到民主國家典範。美國做為世界強國，政策牽一髮動全身，台灣在第一島鏈的關鍵位置，關係著美國整體戰略發展及國家利益，民眾黨主張唯有加強國際連結、深化台美關係，才能將雙邊利益最大化。

周榆修強調，在對外關係上，民眾黨會以中華民國台灣為主體，努力結交世界各國朋友，秉持該競爭時競爭、該合作時合作，爭取國際支持。有心人士在海外造謠民眾黨企圖阻擋國防預算癱瘓運作，他要鄭重澄清，民眾黨不會將和平建立在他人的善意之上，更不會自廢武功。

民眾黨指出，訪團成員也詢問兩岸立場及態度。黃珊珊表示，民眾黨態度是「台灣自主、兩岸和平」，強調要有自主國防能力，維護主權同時也希望能有溝通管道，不能完全斷絕往來，但也不能過度軟弱。在國會運作原則，會以國家及人民利益為優先考量，發揮關鍵少數的力量。

民眾黨說明，訪團成員好奇民眾黨如何吸引年輕人的支持。周榆修解釋，重點在政策，民眾黨主席柯文哲是蓋最多社宅的台北市長，重視居住正義及生養育政策，這些都是年輕人關心的議題。

周榆修表示，面對台灣內部朝野對立，民眾黨被「抹紅」成中共同路人，或是刻意貼上「小藍」標籤，但民眾黨其實是在努力，實踐民進黨在野時的進步價值。（編輯：張若瑤）1131114