財劃法修法 朱立倫：適度下放較符地方自治精神
2024/11/16 12:48（11/16 13:21 更新）
（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）國民黨主席朱立倫今天表示，各縣市均迫切需要財政收支劃分法修法，認為中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配，比較符合地方自治精神。
朱立倫上午分別到苗栗縣、新竹市參加由地方黨部舉辦的「國民黨建黨130週年黨慶」活動。
媒體詢問有關國民黨立院黨團下週排審「公職人員選舉罷免法」修正草案的立場，朱立倫受訪指出，選罷法修正草案有很多版本，國民黨有提過連署的身分證要影印本，也有另一版本是身分證要加發件日期，最終仍尊重立法院的朝野協商結果。
提到財政收支劃分法，朱立倫說，各縣市均迫切需要財劃法修法，國民黨的態度是中央不能集權又集錢，應要下放一部分給地方，再由地方做分配，這才比較符合地方自治精神。
朱立倫指出，過去台灣省時代地方稅收中央只拿60%，現在是中央拿走75%，剩下25%給地方，導致許多縣市財政困窘必須去中央要錢，實屬不合理。
提到立院審查總預算，朱立倫說，只要對國家有利、對人民有利、是地方需求，國民黨會全力支持，但有任何浪費預算、可能產生弊端的，就會非常嚴格審查，絕對不浪費公帑。
接著，朱立倫轉往新竹市參加黨慶活動，在入席前接受媒體聯訪，被問及2026年新竹市長選舉是否繼續「藍白合」，是否共推民眾黨立院團總召黃國昌參選新竹市長。
朱立倫回應，此事全屬謠言，從未討論此議題，也未提過任何人名，現階段力拚在立院推動重要法案、預算審查，國民黨與民眾黨都是站在民意一方。（編輯：方沛清）1131116
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