民眾黨促大法官被提名人交問卷 何志偉：期限內交

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（中央社記者陳俊華台北2日電）總統府副秘書長何志偉今天陪同司法院正副院長及大法官被提名人拜會民眾黨團，對於民眾黨立委要求被提名人盡速交回問卷，何志偉表示，書面部分一定依照法定時間前，送到立委手上。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

何志偉上午率7位大法官被提名人拜會台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍，以及立委黃珊珊、陳昭姿、林國成、張啓楷等人。

黃國昌說明，民眾黨原則是理性、務實審查，很多被提名人過去也是他在學界的先進，但個人情誼歸個人情誼、公事公辦，要請全體被提名人諒解，希望審查過程能非常順利，運作過程符合公民社會期待。

黃國昌表示，大法官人事同意權為什麼到現在才開始審，是執政黨要求等國會改革法案告一段落才願意處理，拜託不要再說是在野黨在擋大法官人事同意權，這種說法「我們萬萬承受不起，也無法接受」。

另外，民眾黨團在9月23日就發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表。黃國昌指出，總統府幫被提名人發聯合聲明，指要等國會改革法案到憲法訴訟告一段落才統一回覆。但政治上語言，在法律人世界裡，恐怕沒辦法禁得起檢驗。

黃國昌提到，憲法法庭的確對國會改革法案部分條文做暫時處分，但從沒包括人事同意權問卷要回來的事情，面對有效的法律，既沒覆議成功，也沒被憲法法庭做暫時處分，為什麼沒有把問卷交回來，「這是我們的困惑」。

黃國昌強調，政治人可能討論政治，未必完全依照法律來講，但法律人在面對法律問題時，對法律都沒基本尊重，「未來是不是適合當大法官這個職位？我想人民心裡會有很多問號」，拜託大家能趕快交回問卷。

林國成說明，被提名人的法律素養值得尊敬，但不要穿上大法官的法袍後，就忘掉法律專業，因為大法官在人民心目中是司法、憲法最後一道防線。他拜託被提名人趕快填寫問卷、交回來，這樣投票時比較有依據。

陳昭姿強調，最近民調顯示人民對大法官信任度一直下降，希望各位大法官在上任第一天，就應忘掉政治色彩，是人民賦予大法官權力，大法官除專業外，也要無私、秉公。

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黃珊珊談及，張文貞是她的大學同學，看見同學被提名，她也與有榮焉，但還是要無私無我，該怎麼審就怎麼審，不會因為同學關係就放水，但也不會因為意識形態就故意刁難，這是民眾黨務實、理性的做法。

何志偉回應，感謝民眾黨團的意見，「書面的部分，我們已經on the way」，一定依照法定時間前會送到立委手上，大法官絕對是超然、獨立，更重要是專業、務實的。（編輯：張若瑤）1131202