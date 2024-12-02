華爾街日報：賴總統過境演說 示意盼川普政府挺台不變

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（中央社檀香山1日綜合外電報導）總統賴清德率團訪問南太平洋友邦過境夏威夷，美國華爾街日報報導，賴總統在夏威夷發表的演說，以及和美國政治人物對談時示意，台灣期盼明年川普政府上任後，對台支持不變。

美國總統當選人川普曾公開呼籲台灣投入更多國防預算，防禦來自中國的威脅，並抨擊台灣的世界級晶片製造商偷走了美國人的飯碗。

華爾街日報報導，賴總統在美國智庫「東西中心」（EWC）發表的英文演說，似乎回應了川普的這些批評，並提出加強台灣自我防衛的計畫。賴總統還承諾將加強與華府在半導體產業方面的合作。

台灣大學國家發展研究所助理教授南樂（Lev Nachman）指出，賴總統今年初上任以來一直尋求延續前任政府的努力，致力建立台灣和華府的密切關係。

南樂表示：「這一點看來毫無二致…倘若有人憂心賴總統是否會口出某種挑釁之語，這會是一種保證，保證他可能不會那樣做。」

賴總統在當地時間下午1時受邀至東西中心參與政策座談，並以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表8分鐘的英語演說，採閉門方式進行。

總統府發言人郭雅慧會後轉述座談內容表示，賴總統一開始致詞時，強調台灣對於印太區域還有全球的3個積極行動，第一個是台灣積極落實和平四大支柱行動方案，包括強化自我防衛、加強經濟安全、深化民主連結與促進對話交流。

總統表示，台灣致力於強化國防，提升全社會防衛韌性，在總統府成立全社會防衛韌性委員會，而近年來台美雙方共同合作，彰顯了台灣對於自身安全的承諾，還有台美兩國對印太區域和平、穩定與繁榮的共同承諾。

第二個積極行動是台灣積極在全球供應鏈做出貢獻，尤其在半導體等高科技產業，賴總統表示，台美的夥伴關係不僅強化了這些作為，也展現了台灣作為值得信任、可靠夥伴戰略重要性。台灣與理念相近國家積極合作，充分展現台灣運用自身的專業知識，為全球的發展做出貢獻。

第三個積極行動是台灣積極致力於確保台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。賴總統表示，不僅是透過公共衛生、漁牧、氣候轉型等領域，用透明的方式來合作，履行承諾，也促進了台灣與太平洋友邦緊密的友好關係。

賴總統表示，希望達到3個永續目標，包括智慧永續、民主永續與邦誼永續，同時台灣也將強化自我防衛能力，與理念相近國家密切合作，堅守實力帶來和平的理念，也捍衛自由、民主與法治普世價值。

賴總統過境夏威夷時，也與美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）等美國政要通電話。賴總統與裴洛西兩人就半導體產業、人工智慧（AI）、中國對台灣軍事威脅等議題交換意見，雙方通話約20分鐘。

賴總統在離開夏威夷後將前往南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等國訪問。而在結束友邦訪問行程返國前，將過境美軍大型軍事設施所在地關島。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1131202