保護部內霸凌受害者 內政部研擬第三方申訴管道

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（中央社記者賴于榛台北3日電）為讓部內遭職場霸凌者有通暢申訴管道，內政部日前召開勤安會後，擬依委員建議，建立第三方申訴管道，同時加強吹哨者保護，透過外部資源協助接受申訴並進行調查；此外，勤安會近日也將針對疑似霸凌事件展開訪談。

內政部今天透過新聞稿表示，內政部政務次長馬士元11月29日召開「內政部警消勤務安全促進與事件調查會（勤安會）」臨時聯席會議，討論建立公務機關職場霸凌防範，以及推動中央警察大學學生輔導單位法制化，會中邀集「權益及安全保障組」與「事件調查組」具專業背景的委員以及警政署、消防署、移民署、空中勤務總隊共同研討。

對於如何落實健康友善職場環境，避免相關人員於執行職務時遭受身體或精神不法侵害，內政部說，勤安會多位委員提出研議雙向考評機制、推動定期去識別化的調查、建立職場良好雙向溝通管道、以及避免主管過度濫權而模糊管理與霸凌界線等多項建議。

內政部表示，站在保護被霸凌者立場，內政部擬依照委員建議，建立第三方申訴管道，同時加強吹哨者保護，在不影響行政制度下，透過外部資源協助接受申訴以及進行第一線調查，避免權力不對等；內政部官員對中央社記者指出，初步將促請警政署、消防署、移民署及空中勤務總隊等4機關積極研議第三方申訴管道的建立作業，以利有效保障申訴人權益，促使其他被霸凌者願意站出來申訴。

內政部還說，申訴期間也應考量適時凍結申訴者勤務及人事異動，保障其權益。

內政部也提到，針對近日媒體或者社群網站所披露的疑似霸凌案件，勤安會將在12月首週展開委員與投訴者的面對面訪談，以了解這些累積多年的問題癥結。

馬士元會中表示，每一位為國家服務的公務員，都是國家重要的人力資產，希望藉由大家的力量，努力形塑「願意說出來」的職場文化，提高相關人員願意申訴的信任感，並且透過推動合理管理的教育訓練，讓長官與部屬之間能夠以同理心相處，藉以杜絕霸凌。

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監察院日前針對警大研究生自戕案提出糾正，內政部說，勤安會委員也對此提出具體建議，包括落實學生離校後的追蹤關懷、建立校方與地方警局間的輔導轉銜機制，同時請警大與時俱進，評估調整學員生獎懲規定的評議制度，對於情節重大的議題，應參考現行法律實務，給予學生公平合理的處分。

內政部表示，勤安會自今年6月27日成立迄今已召開7場會議，研討議題包括警消勤務簡化、健康檢查納入心理健檢項目，以及裝備充實等計17項議題，內政部對歷次會議委員所提寶貴意見相當重視，並列入管考，期透過各項研討結果，作為未來提升警政、消防、移民及空勤相關政策決策與推動的重要參據。（編輯：林興盟）1131203