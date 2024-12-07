瓜國媒體批中國如黑道威脅 為區域內霸凌者

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市6日專電）針對巴拉圭驅逐中國外交官事件，瓜地馬拉主流媒體今天刊登專欄，痛批中國就是區域內的「霸凌者」，與黑道一般任意威脅其他國家，而瓜地馬拉就是受害者。

中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉，藉由參加聯合國教科文組織（UNESCO）會議期間，公開利誘巴拉圭棄台投中，言行不當被巴拉圭當局驅逐出境。台灣在中美洲唯一的邦交國瓜地馬拉頻頻受中國威脅利誘，被施壓要求和台灣斷交，轉與中國建交。

瓜地馬拉知名記者及主持人賈可布斯（Jorge Jacobs）在瓜國最大的媒體「自由新聞報」（Prensa Libre），以「中國：區域內的霸凌者」發表專欄，點名中國以「要錢還是要命」的黑道行事作風，任意霸凌與它立場不同的國家。

文章指出，中國多年來一直努力取代美國在拉丁美洲的地位，並且花費數千億美金，輕易地誘惑許多拉美政治人物。但這些表面上所謂「免費」的金錢，不只附帶條件，最終還要承擔惡果。

中美洲地區幾乎所有國家都和中國建交，但瓜地馬拉卻堅持維持和台灣的外交關係，也讓瓜國成為中國的頭號目標。尤其是美國新任總統川普上任後，瓜地馬拉更成為地緣政治衝突的主角，預期壓力也會越來越大。

賈可布斯認為，中國是世界第2大經濟體，還是聯合國安全理事會成員，因此中國可以任性地「霸凌」任何國家。以日前中國突然禁止瓜國咖啡和夏威夷豆進口，對瓜地馬拉外交勒索為例，甚至前往中國經商的瓜國企業家，簽證上也頻遭中國政府刁難。但是中國卻又毫無阻礙地向瓜地馬拉傾銷商品，這就是霸凌心態。

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文章中指出，中國以龐大商機，誘惑台灣的邦交國向它「低頭」，就能進入中國市場。但事實證明，這些外交轉向的國家只是看到「海市蜃樓」而已。因為它們出口到中國，和中國相對傾銷回來的規模完全不能相比。

不過賈可布斯強調，中國這個霸凌者將遇到更強大的對手，也就是未來的美國川普政府，還有鎖定拉美事務，對中態度強硬的準國務卿盧比歐（Marco Rubio），而瓜地馬拉應該要把握這個機會，才能和美國共同對抗中國的威脅。（編輯：韋樞）1131207