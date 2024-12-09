懸掛首面真人看板 邱議瑩：致敬人權前輩、深化民主

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）12月10日是世界人權日，也是美麗島事件紀念日，民進黨高市立委邱議瑩今天於美麗島雜誌社原址懸掛首面真人看板，向爭取自由民主前輩致敬，也盼自由民主核心價值在高雄持續深化。

邱議瑩發布新聞稿表示，今年是12月10日美麗島事件的45週年，當時台灣人民上街頭爭取人權，無懼威權政府打壓與逮捕，後續更引發國際關注，迫使威權政府採取公開審理，並讓刑求等凌虐手段曝光，成為台灣日後解除戒嚴的關鍵事件。

邱議瑩說，那一年自己8歲，父親因為參與美麗島事件，在自己眼前被軍警帶走，遭判刑6年，此後家中也曾遭不明人士持斧頭闖入，成為人生難以抹滅的記憶。

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邱議瑩表示，自己在美麗島事件前夕，選擇美麗島雜誌社原址掛上看板，是對前輩們致敬，也提醒身為美島事件受害者家屬的自己，有責任帶著前輩們的想望，將這條民主自由的路持續走下去。

邱議瑩強調，儘管如今美麗島原址已不再是當年建築，但捍衛自由民主的意志仍同樣堅定，自己會以開朗、自信的心，承接前輩們努力，將民主的路繼續走下去，讓高雄的核心價值更加穩固。（編輯：陳仁華）1131209