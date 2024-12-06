鄭天財稱戒嚴是為保護台灣 邱議瑩要求道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、林敬殷台北6日電）立法院會今天為選罷法修正草案，藍綠立委再爆衝突，國民黨立委鄭天財脫口「戒嚴是為了保護台灣」，引爆民進黨立委怒罵，民進黨立委邱議瑩趨前理論，遭鄭天財推倒在地。邱議瑩表示，這是對美麗島事件受難者的傷口撒鹽，鄭天財應道歉。

國民黨團上午在立法院會提案變更議程，要將攸關連署罷免須檢附身分證影印本的選罷法修正草案，排入討論事項第1案，藍綠立委爆發衝突，多人掛彩，雙方僵持1個多小時，最終草草散會。

南韓總統尹錫悅日前發動戒嚴令，民進黨立法院黨團小編發文遭指挺戒嚴，國民黨團緊抓此一話題，從今天院會前的國是論壇，安排多位國民黨立委上台猛批，稍後的朝野衝突也拿出預先準備的手板，大罵民進黨挺戒嚴，要求總統賴清德道歉，民進黨團反唇相譏，反嗆國民黨是「戒嚴黨」。

此時，鄭天財脫口稱，「戒嚴是為了保護台灣」，引發民進黨立委不滿，與鄭天財及國民黨立委對罵，民進黨立委林楚茵說，「最沒有資格提戒嚴的就是國民黨，殘害台灣38年，還敢說保護台灣」。邱議瑩邊罵邊走向鄭天財找他理論，卻遭鄭天財用手肘推倒在地，邱議瑩起身飆罵，遭藍綠立委攔阻。

鄭天財會後表示，現今許多年輕人不曉得民國38年那段時期，國民黨從大陸撤退到台灣，當時中共軍隊要打台灣，所以才實施戒嚴，是為了保護台灣。

對於媒體追問推倒邱議瑩，鄭天財說，衝突當下推擠是難免的，「我沒有伸手，她也沒受傷，完好如初」。不過，從民進黨立委拍攝影片中顯示，鄭天財用右手手肘推倒邱議瑩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱議瑩會後出席民進黨團記者會時眼眶泛紅，她表示，她擔任立委將近20年，從來沒有因為議事攻防掉淚，也不曾像今天如此難過，她要求鄭天財道歉。

邱議瑩說，再過幾天就是世界人權日，45年前12月10日美麗島事件發生時，她才8歲，當年她的父親因反對戒嚴，支持民主改革，被國民黨政府判刑6年，她親眼看到父親被警察帶走，她剛才聽到鄭天財說戒嚴是為了保護台灣，「那我父親算什麼？當年受苦受難的人算什麼？」鄭天財的話是對美麗島事件受難者的傷口上撒鹽，對推動民主的人來說是打了一個大巴掌，是天下最荒謬的一句話。（編輯：林興盟）1131206