本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美眾院通過國防授權法案 關鍵作戰訓練助台抵侵略
首頁 / 政治

慶祝建交90年 瓜地馬拉外長：台灣是關鍵戰略夥伴

2024/12/12 07:50（12/12 08:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台瓜建交90週年，代表瓜地馬拉總統出席慶祝活動的外交部長馬蒂內茲（右）強調，台灣不僅是瓜地馬拉關鍵的戰略夥伴，瓜國更將以具體行動承諾，堅定支持台灣。左為駐瓜地馬拉大使張俊菲。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 113年12月12日
台瓜建交90週年，代表瓜地馬拉總統出席慶祝活動的外交部長馬蒂內茲（右）強調，台灣不僅是瓜地馬拉關鍵的戰略夥伴，瓜國更將以具體行動承諾，堅定支持台灣。左為駐瓜地馬拉大使張俊菲。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 113年12月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市11日專電）駐瓜地馬拉大使館當地時間11日，特別在瓜地馬拉外交部舉辦建交90週年慶祝活動。代表瓜國總統出席的外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）強調，瓜地馬拉將以具體行動承諾，繼續堅定支持台灣。

瓜國政府高層以及各國駐瓜大使都參加慶祝建交90週年活動。中華民國和瓜地馬拉在1934年建交，1935年在瓜國設置總領事館，1954年設立公使館，1960年10月升格為大使館迄今。

馬蒂內茲致詞表示，台瓜2國在2005年9月22日簽署，在2006年7月1日正式生效的自由貿易協定，以及在今年1月5日生效的基本合作協定，這2個合作框架不僅奠定雙方的商業合作基礎，拓展貿易往來，實現瓜地馬拉出口產品的多樣化，更建立台瓜2國在各領域緊密的戰略夥伴關係。

馬蒂內茲更強調，瓜地馬拉感謝台灣在包括教育、健康和農村發展等各領域的合作和支持。台灣不僅是瓜國的商業夥伴，也是戰略投資者，更推動瓜國在製造業、生態和貿易等各方面的成長。

馬蒂內茲重申，台瓜建交90年不僅是歷史的緊密聯繫，更開啟一個全面互利的合作關係，而瓜地馬拉也將繼續堅定支持台灣。

駐瓜地馬拉大使張俊菲指出，台瓜建交90週年不僅是一個數字，更象徵深厚的友誼，和共同的願景。台灣也感謝瓜地馬拉在國際上如世界衛生組織（WHO）、聯合國大會、聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29），以及國際刑警組織（INTERPOL）年會上的支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，台灣也持續強化和瓜地馬拉的貿易交流合作，今年就有超過60家台灣企業來到瓜地馬拉考察，尋求在咖啡、紡織品等各方面的商業合作。在教育和文化領域上，已經有超過525名瓜地馬拉青年學子赴台接受各項職業課程和專業計畫交流，將兩國友誼往下扎根。

慶祝活動上也安排了瓜地馬拉旅遊學院表演傳統民俗舞蹈。華僑總會醒獅團的「獅報興隆」，祝賀台瓜2國國運昌隆。最特別的是，瓜地馬拉市中華民國小學的小朋友，以中文獻唱「甜蜜蜜」和「月亮代表我的心」，讓現場各國來賓掌聲連連。張俊菲也和馬蒂內茲共同施放象徵兩國國旗顏色的藍白紅三色氣球，祝福台瓜邦誼永存。（編輯：田瑞華）1131212

台瓜建交90週年，駐瓜地馬拉大使張俊菲強調，台灣將持續強化和瓜地馬拉在經貿上的交流合作，並且感謝瓜國在聯合國、世界衛生組織以及COP29等國際場合發聲支持台灣。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 113年12月12日
台瓜建交90週年，駐瓜地馬拉大使張俊菲強調，台灣將持續強化和瓜地馬拉在經貿上的交流合作，並且感謝瓜國在聯合國、世界衛生組織以及COP29等國際場合發聲支持台灣。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 113年12月12日
慶祝台瓜建交90週年，瓜地馬拉市中華民國小學的小朋友以中文獻唱「甜蜜蜜」和「月亮代表我的心」，讓現場各國來賓掌聲連連。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 113年12月12日
慶祝台瓜建交90週年，瓜地馬拉市中華民國小學的小朋友以中文獻唱「甜蜜蜜」和「月亮代表我的心」，讓現場各國來賓掌聲連連。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 113年12月12日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：