慶祝建交90年 瓜地馬拉外長：台灣是關鍵戰略夥伴

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市11日專電）駐瓜地馬拉大使館當地時間11日，特別在瓜地馬拉外交部舉辦建交90週年慶祝活動。代表瓜國總統出席的外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）強調，瓜地馬拉將以具體行動承諾，繼續堅定支持台灣。

瓜國政府高層以及各國駐瓜大使都參加慶祝建交90週年活動。中華民國和瓜地馬拉在1934年建交，1935年在瓜國設置總領事館，1954年設立公使館，1960年10月升格為大使館迄今。

馬蒂內茲致詞表示，台瓜2國在2005年9月22日簽署，在2006年7月1日正式生效的自由貿易協定，以及在今年1月5日生效的基本合作協定，這2個合作框架不僅奠定雙方的商業合作基礎，拓展貿易往來，實現瓜地馬拉出口產品的多樣化，更建立台瓜2國在各領域緊密的戰略夥伴關係。

馬蒂內茲更強調，瓜地馬拉感謝台灣在包括教育、健康和農村發展等各領域的合作和支持。台灣不僅是瓜國的商業夥伴，也是戰略投資者，更推動瓜國在製造業、生態和貿易等各方面的成長。

馬蒂內茲重申，台瓜建交90年不僅是歷史的緊密聯繫，更開啟一個全面互利的合作關係，而瓜地馬拉也將繼續堅定支持台灣。

駐瓜地馬拉大使張俊菲指出，台瓜建交90週年不僅是一個數字，更象徵深厚的友誼，和共同的願景。台灣也感謝瓜地馬拉在國際上如世界衛生組織（WHO）、聯合國大會、聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29），以及國際刑警組織（INTERPOL）年會上的支持。

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此外，台灣也持續強化和瓜地馬拉的貿易交流合作，今年就有超過60家台灣企業來到瓜地馬拉考察，尋求在咖啡、紡織品等各方面的商業合作。在教育和文化領域上，已經有超過525名瓜地馬拉青年學子赴台接受各項職業課程和專業計畫交流，將兩國友誼往下扎根。

慶祝活動上也安排了瓜地馬拉旅遊學院表演傳統民俗舞蹈。華僑總會醒獅團的「獅報興隆」，祝賀台瓜2國國運昌隆。最特別的是，瓜地馬拉市中華民國小學的小朋友，以中文獻唱「甜蜜蜜」和「月亮代表我的心」，讓現場各國來賓掌聲連連。張俊菲也和馬蒂內茲共同施放象徵兩國國旗顏色的藍白紅三色氣球，祝福台瓜邦誼永存。（編輯：田瑞華）1131212

台瓜建交90週年，駐瓜地馬拉大使張俊菲強調，台灣將持續強化和瓜地馬拉在經貿上的交流合作，並且感謝瓜國在聯合國、世界衛生組織以及COP29等國際場合發聲支持台灣。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 113年12月12日