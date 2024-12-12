失聯移工政策引關注 勞動部：目前沒有要轉正

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（中央社記者賴于榛台北12日電）各界關注政府是否會讓失聯移工「轉正」合法化，勞動部次長陳明仁今天表示，失聯移工轉正牽涉面向廣，目前是僅是蒐集意見階段，並未執行轉正政策。

商總理事長許舒博日前提及政府思考有條件開放服務業引進移工，也在考量逃逸移工如何回歸正常程序引發討論。行政院則說明，政府不能漠視缺工現象，但在處理過程中，保障本國勞工、優先進用本國勞工是政府永遠不變的定律。

不過，聯合報今天報導指出，勞動部昨邀相關團體召開「失聯及從事許可外工作移工重新取得在台工作身分之探討」焦點團體座談，轉正議題遭一面倒否定。

陳明仁今天出席政院會後記者會時表示，轉正將涉及法律修正，也涉及正反面意見的蒐集，勞動部目前沒有轉正政策，但身為勞工主管機關，有義務把各方面意見做完整評估跟蒐集，這也是目前正在進行的事情。

陳明仁表示，昨天的座談就是蒐集意見的一部分，利害關係團體很多還是有不同意見，還在意見的蒐集階段，未必就會變成全國勞動力政策的決定。

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但陳明仁提到，既然院長要求洪部長要做全面性的勞動力政策評估，勞動部都要把所有各方面提到討論的議題，在評估討論時有掌握和了解，所以都還在初步的了解階段。

此外，針對開放服務業引進移工的討論，陳明仁則回應，並沒有允諾與否的問題，但勞動部會在農曆年後對國內勞動力狀況提出整體評估，卓榮泰與勞動部長洪申翰也都要求優先保障本國勞工的就業。（編輯：張若瑤）1131212