卓榮泰：兆元投資方案搭均衡台灣 催動經濟成長引擎

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）行政院長卓榮泰今天表示，兆元投資國家發展方案搭配均衡台灣區域計畫，把政府預算、民間資金引導投入公共建設，將使台灣經濟成長引擎更有力，提升國家競爭力。

行政院長卓榮泰今天出席「2024保險論壇」，他致詞時表示，保險業資金量能充沛，高達新台幣33兆元，而且根據主計總處統計，超額儲蓄金額也突破4兆元，藏富於民固然很好，如果力量能展現出來，有望在政策引導之下，將經濟果實與全民共享。

卓榮泰說明，政府希望資金流向公共建設、淨零及數位的雙軸轉型，要達到此目標會開一條道路，行政院經濟發展委員會首次會議便做出決議，其中就包含以兆元投資方案大投資台灣，以及亞洲資產管理中心等重要策略。

卓榮泰指出，政府預計啟動3大關鍵策略，一是成立行政院層級的投資推動平台，把案源放在平台上，業者可以檢視哪些案件與本業相關或是與未來構想符合，進而透過投資，有效運用資金。

第二，優化公共建設融資條件，發揮槓桿作用，每一分錢倍數運用。第三，增加公共投資相關金融商品。

卓榮泰表示，台灣應在金融國際化方面應該做更多，更國際、更自由、更開放、更創新，因此必須提供更多金融投資商品，讓業者有正確方向，如此一來，啟動台灣與國際金融市場連結，還可讓台灣擁有更好的金融體質。

另外，政府規劃推動均衡台灣計畫，北北基宜為首都圈黃金廊帶、桃竹苗發展成為大矽谷，中彰投雲將以精密智慧新核心發展、嘉南高屏推動為大南方新矽谷、宜花東屏南及金馬澎則朝東部慢活城鄉與低碳樂活離島進行發展。

卓榮泰表示，區域治理計畫需要更多地方基礎建設工程，除了公務預算，政府期待能夠有民間業者合作及資金挹注，在均衡台灣、團結台灣的理念下，不論投資建設、扶老攜幼、雙軸轉型都可同時啟動，台灣將跨出大步向前邁進。

國發會主委劉鏡清演講時也指出，大投資台灣計畫與均衡台灣相輔相成，大投資計畫當中，資金大投資的面向涵蓋兆元投資國家發展、亞太資產管理中心、投資台灣3大方案等作法，其餘面向還有產業大投資、社會大投資、人才大投資，從大投資架構延伸到均衡台灣所產生的建設、發展，對所有產業都是很好的投資與獲利機會，更是與國家共好的機會。

劉鏡清表示，期待政府與企業界一起大投資台灣、均衡台灣，讓年輕人更有未來，在各項發展的推動之下，台灣也能成為真正的人工智慧（AI）與科技核心。（編輯：林淑媛）1131217