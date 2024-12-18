外國人在菲頻遭搶 外交部：避免獨自行動戴貴重飾物

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（中央社記者楊堯茹台北18日電）菲律賓頻傳針對外國人的治安事件，駐菲律賓代表處人員也險遭搶劫。外交部提醒，在菲律賓台灣人應避免獨自行動及配戴貴重飾物；至於一名旅菲台商失蹤兩個多月後被證實身亡，駐處將協助辦理後續事宜。

耶誕節是菲律賓採購旺季，有些不法分子靠搶錢、搶手機變賣來過節。近日許多中國人、日本人被搶，許多案件發生在金融中心馬卡蒂（Makati）。

駐菲律賓代表處一名人員最近上班途中，被4名女性靠近意圖扒竊，驅離她們時，發現後面還有兩名壯漢伺機而動。這名人員立即進入附近一家銀行求助，在銀行警衛幫忙下才脫險。

外交部提醒，近來菲律賓尤以首都馬尼拉的金融中心馬卡蒂頻繁發生針對外國人犯罪的治安事件，在菲律賓台灣人應避免獨自一人行動及配戴貴重飾物，並應多加注意自身及財物安全，與親友保持聯絡。

外交部表示，駐處將透過旅遊警訊等管道持續提醒旅菲台灣人注意人身及財物安全。

此外，47歲洪姓台商今年10月10日出門到馬尼拉以南約65公里的大雅台（Tagaytay）後，即未返家。

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菲律賓警方12月17日表示，於12月初尋獲洪姓台商的座車，以及一具身分不明的遺體，頭部有彈孔，經DNA比對證實為洪姓台商；洪姓台商遇害原因不明，但他的信用卡遭盜刷、銀行帳戶內的錢被領光。

對此，外交部回覆中央社提問指出，外交部及駐菲律賓代表處於10月中旬接獲洪姓台商家屬通報後，即積極聯繫菲國相關單位協助掌握案情，以及家屬抵菲辦理後續事宜。駐處將持續協同菲方查緝犯嫌。（編輯：蘇志宗）1131218