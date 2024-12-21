財劃法修正通過 黃偉哲：荒唐蠻橫 無法接受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南21日電）立法院昨天三讀通過財政收支劃分法修正案，台南市長黃偉哲今天在臉書發文表示，荒唐財劃法蠻橫三讀通過，南北資源差距越來越大，「對台南市民非常不公平，我也無法接受」。

黃偉哲今天透過臉書（Facebook）指出，立法院昨天強行通過財劃法修正案，從實際分配結果來看，台南市未獲得應有公平對待，從人口數、土地面積或發展特殊性等面向分析，台南分配結果明顯低於合理水準，顯示現行分配機制充滿重北輕南、重東輕西、重離島輕本島的政治偏見。

黃偉哲表示，根據修正後統籌分配款，台南市獲得新台幣485億元，若以人口與土地面積計算，台南市分配結果在全台22縣市排名靠後，甚至在六都是獲配金額總數最少的直轄市。

黃偉哲說，以人口面向來說，台南人口約186萬人，每人平均分配2萬6079元，在全台排名第20名，位列倒數第3。以人口規模來看，台南市在全國排名第6，分配金額增加數卻遠低於其他城市，難以反映人口數應有資源需求。

在土地面積面向，黃偉哲表示，台南市土地面積2191.65平方公里，每平方公里分配2212萬9410元，在全台排名相對落後，六都中排名最末。台南市擁有全台最大平原區比例與最多農耕地面積，基礎建設與維護成本高，分配金額卻未充分反映這些特殊需求。

黃偉哲認為台南市發展特殊性未被充分考量，現行分配方式未顧及台南市特殊發展條件與實際需求，導致資源分配極度不公，除地理與基礎建設、交通等負擔外，文化資產維護也未被體現在分配公式中。

黃偉哲說，台南科學園區積極招商，產值逐步躍升全台之冠，2024年產值可望突破2兆元，但現行分配方式以公司設立稅籍為計算依據，台南產業貢獻未被納入考量，讓資源流向北部，卻要承擔環境污染、交通壓力及基礎建設維護成本。

黃偉哲表示，台南市增加幅度竟輸給新竹市與彰化縣，這種結果對市民非常不公平，他也無法接受。「我支持財劃法修正，但應進一步檢討分配公式，加入地方生產貢獻度與實際支出需求」，真正實現財政分配公平正義，縮短南北差距，健全台南市永續發展。（編輯：郭諭儒）1131221