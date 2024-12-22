揭卓榮泰找韓國瑜盼主持程序正義 柯建銘：藍全拒絕

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（中央社記者陳俊華台北22日電）立法院會20日三讀通過選罷法等3大法案，民進黨團總召柯建銘今天說，表決前夕行政院長卓榮泰曾主動拜託立法院長韓國瑜主持程序正義，但國民黨主席朱立倫、黨團總召傅崐萁全部不同意。

立法院會20日在推擠衝突與舉手表決中，三讀通過修正公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法部分條文。

鏡週刊21日報導，針對三大修法朝野一度取得折衷共識，卓榮泰、韓國瑜、柯建銘曾密切溝通，相關方案甚至連朱立倫也支持，但最後功虧一簣，遭傅崐萁推翻。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘上午舉行記者會時指出，表決前的18日晚上，卓榮泰主動找韓國瑜在行政院碰面，卓榮泰看到朝野對立情形很擔心20日立法院會，並拜託韓國瑜希望能好好主持程序正義、發言表決，而表決後續救濟動作是各黨的問題。

柯建銘指出，19日卓榮泰也找他和民進黨團幹事長吳思瑤到行政院，希望民進黨團能跟國民黨好好談，卓榮泰為了立法院不要重演5月的亂象，才向韓國瑜表達希望能和平理性處理，能創造雙贏才是朝野協商，如果只是單邊的立場宣示，那絕對不會成。

柯建銘說，19日上午11時他離開行政院後，中午12時30分就和吳思瑤去找韓國瑜碰面，表達希望能照程序好好處理的立場。

柯建銘轉述，卓榮泰向韓國瑜提出的主張包括選罷法就照程序處理；憲法訴訟法等24日大法官人事同意權投完票再來談；財劃法政院會與各縣市政府、各界溝通，並在半年內提出政院版草案，卓榮泰也請韓國瑜轉告朱立倫他的立場。

19日下午3時，在韓國瑜、柯建銘與吳思瑤會面中，韓國瑜當面轉述朱立倫的立場回應，包括憲法訴訟法等大法官全部補齊再談；財劃法要在這會期，也就是1月21日前完成；選罷法則要求民進黨不能抗爭、占領主席台。

柯建銘說，傅崐萁在19日晚間6時打給他，要求選罷法三讀後不可以釋憲、財劃法要在12月31日前完成三讀。柯建銘表示，他竭盡所能創造雙贏、照程序走，但跟國民黨談這些事是與虎謀皮，他們會底氣很足拒絕。

柯建銘表示，媒體報導寫朱立倫同意、只有傅崐萁不同意，「這不對，他們全部不同意」，提出天方夜譚的版本，朱立倫從來沒答應過中央的要求，還加碼反將一軍，「朱立倫是四人幫之首」。（編輯：林淑媛）1131222