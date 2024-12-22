柯建銘揭藍拒絕折衷方案 黃國昌批民進黨兩面手法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北22日電）立法院朝野立委20日因選罷法等案爆嚴重衝突，民進黨團總召柯建銘指國民黨拒絕折衷方案。民眾黨團總召黃國昌今天批評，民進黨玩兩面手法伎倆，並指綠藍若達成協議，民眾黨團也會直道而行，最後即使輸了表決也在所不惜。

民進黨團總召柯建銘今天說，表決前夕行政院長卓榮泰曾主動拜託立法院長韓國瑜主持程序正義，但國民黨主席朱立倫、黨團總召傅崐萁全部不同意。

黃國昌今天晚間透過臉書發文說，原來上週三第一次黨團協商破裂後，卓榮泰偷偷跑去找韓國瑜提出「折衷妥協方案」，甚至為了讓中國國民黨買單，不惜找上朱立倫表明「只三讀選罷法，憲訴法待24日處理完大法官人事同意權後再表決，財劃法暫緩修法，給行政院4到6個月的時間再提出新草案版本」的條件。

黃國昌指出，上週四下午原訂黨團協商之所以取消，民進黨表面上是要做出沒什麼好談的氛圍，以號召動員場外群眾，實際上則是由黨團幹部在原訂協商時間私底下跑去找韓國瑜，希望談成前述的交易。

黃國昌表示，一手私下談條件，另一手在深夜暴力攻擊國會占領議場，民進黨玩兩面手法的伎倆，可謂是玩得淋漓盡致。

黃國昌說，原來檯面下竟存在藍綠兩大黨高層穿梭不斷的協商交易，他不知道了解這段暗盤交易的場外民進黨支持者們會有什麼感想，但他而言，著實十分驚訝，原來民進黨只想私下和國民黨喬。

黃國昌表示，儘管從頭到尾被蒙在鼓裡，台灣民眾黨選擇的就是直道而行，最重要的就是履行競選時的承諾，並以民意為依歸。

黃國昌強調，假設民進黨最後跟國民黨達成協議，民眾黨黨團也不會同意這種「獎賞暴力癱瘓國會的作惡者、背棄台灣多數民意」的協議，民眾黨團會選擇直道而行，最後即使輸了表決也在所不惜，因為這8票代表民眾黨對選民負責的精神。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131222