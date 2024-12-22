柯建銘控拒絕折衷方案 朱立倫：民進黨毫無誠意協商

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（中央社記者王承中台北22日電）立法院朝野立委20日因選罷法等案爆嚴重衝突，民進黨團總召柯建銘指國民黨拒絕折衷方案。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨的意思就是要邊打邊談，而且要打到底，霸占主席台，阻止立法院長韓國瑜上台，這是毫無誠意的協商。

國民黨團書記長林思銘指出，民進黨釋出的不是真正善意，而是話術，營造想用選罷法通過換憲法訴訟法不通過，根本是一場騙局，但國民黨沒有上當。

立法院會20日三讀通過選罷法等3大法案，朝野為此爆發嚴重肢體衝突。民進黨團總召柯建銘表示，行政院長卓榮泰在表決前夕，曾主動拜託韓國瑜主持程序正義，但朱立倫、黨團總召傅崐萁全部都不同意。

國民黨主席朱立倫今天在出席「KMT接班人計劃民主浪花旗艦場」活動前受訪時說，他跟韓國瑜的態度都是希望立院議事能順利進行，但柯建銘今天所講的是民進黨雖然要協商，也一定要打到底，就是邊打邊談；20日院會當天要霸占立法院議場主席台，阻止韓國瑜上台，這是哪一種協調。

朱立倫指出，民進黨在選罷法通過後就要提出釋憲，又不准國民黨團通過憲法訴訟法；財劃法是上會期，民進黨政府承諾在本會期初要提版本，結果現在又說要等半年後，相信最後財政部或行政院的版本一定是不修法，不改中央集錢又集權，這是毫無誠意的協商。

朱立倫表示，協商當天講得很清楚，只要有誠意尊重韓國瑜，讓韓國瑜能順利主持議事，大家一步一步往前走；他希望台灣民主是透過數人頭而不是打破人頭，但民進黨不僅霸占主席台，還要打破人頭，這就是在傷害台灣的民主。

朱立倫指出，柯建銘昨天講說通過選罷法等3大法案是中共的陰謀，今天又講台灣會亡國，難道多拿一些資源給地方縣市做公共建設，罷免連署要拿身分證才可以連署，15位大法官由8席改為9席才能宣告違憲，「這會亡國嗎？」

另外，朱立倫也證實26日將邀請國民黨立委餐敘慰勞。他表示，非常感謝所有立委，為了台灣的民主，讓地方有更多資源做好公共建設，大家都付出非常多的心力，所以選在歲末年終時跟大家聚聚。

至於是否邀請韓國瑜，朱立倫說，韓國瑜非常辛勞，為了這次修法受盡民進黨的屈辱，大家要為韓國瑜加油。

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此外，國民黨立法院黨團書記長林思銘接受中央社訪問時表示，對於當時的協商，朱立倫曾在立院表決前詢問黨團三長意見，不是只有傅崐萁不接受，他跟首席副書記長王鴻薇都不接受。

林思銘指出，財劃法修法已經談很久，結果民進黨卻還要求更多時間。憲法訴訟法等到大法官人事案後才處理，這根本是一場騙局，因為如果只通過選罷法，憲訴法沒過，最後選罷法一定會被宣告違憲，民進黨就可以在明年發動大罷免。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131222