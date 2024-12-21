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財劃法等3法通過 朱立倫籲總統以長治久安為念

2024/12/21 12:29（12/21 12:41 更新）
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國民黨主席朱立倫（前右3）21日出席國民黨建黨130週年黨慶台南市黨部慶祝活動時表示，國民黨一定戰到底，為中華民國和台灣打拚。中央社記者張榮祥台南攝 113年12月21日
國民黨主席朱立倫（前右3）21日出席國民黨建黨130週年黨慶台南市黨部慶祝活動時表示，國民黨一定戰到底，為中華民國和台灣打拚。中央社記者張榮祥台南攝 113年12月21日
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（中央社記者張榮祥台南21日電）立法院會昨天三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等修正法案，中國國民黨主席朱立倫今天呼籲總統賴清德以台灣長治久安為念，非以民進黨一己之私及個人權力做考量。

朱立倫今天在台南市出席國民黨建黨130週年黨慶台南市黨部慶祝活動、接受媒體聯訪指出，昨天對台灣民主是非常重要的一天，在多數民意支持下，協助堅持台灣民主。

朱立倫呼籲賴總統以台灣長治久安為念，而不是以民進黨一己之私及個人權力做考量，讓台灣民主向前進步，台灣是要數人頭，立法院是要用表決方式，而不是民進黨用暴力想要打破人頭方式，台灣民主才能向上提升。

朱立倫表示，台灣已是民主時代，難道要民進黨贏才是民主，民進黨做主才是民主，少數要服從多數，多數尊重少數；民進黨政府要用暴力打破人頭、動用側翼攻擊是沒用的，國民黨一定戰到底，為中華民國和台灣打拚。（編輯：謝雅竹）1131221

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