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前空軍副司令劉峯瑜 接任國防院研究副執行長

2024/12/22 17:52
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（中央社記者游凱翔台北22日電）國防部智庫、國安防安全研究院19日召開董事會，通過由前空軍副司令劉峯瑜接任研究副執行長，原代理行政、研究副執行長職務的研究員韓岡明、中共政軍與作戰概念研究所長歐錫富，真除接任副執行長。

國防安全研究院為國防部智庫，設有董事長（現為一級上將霍守業），執行長（現為前退輔會副主委李文忠），另設有3位副執行長，其中1位懸缺，另2位副執行長均為代理，分別是中共政軍與作戰概念研究所研究員韓岡明、國家安全研究所長沈明室。

據了解，沈明室日前已卸下代理研究副執行長與國家安全研究所長職務。研究副執行長由中共政軍與作戰概念研究所長歐錫富代理，督導國家安全研究所、中共政軍與作戰概念研究所。

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國防院19日召開董事會通過，歐錫富接任研究副執行長，韓岡明擔任行政副執行長，明年元旦正式真除。至於懸缺已久的另1位副執行長，則由前空軍副司令劉峯瑜中將擔任研究副執行長，定23日上任，督導國防戰略與資源研究所、網路安全與決策推演研究所。

劉峯瑜為空軍官校75年班畢業，擔任IDF戰機飛行官，曾任空軍副司令、空軍防空暨飛彈指揮部中將指揮官、參謀本部通次室中將次長、空軍司令部少將副參謀長。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131222

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