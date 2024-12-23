陳菊流感嚴重缺席政院巡察 卓榮泰談團結台灣目標

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（中央社記者葉素萍台北23日電）監察院113年巡察行政院會議今天上午展開，原定由監察院長陳菊帶隊巡察，但陳菊因為嚴重流感而缺席，改由監察院副院長李鴻鈞帶隊。行政院長卓榮泰說，國內外挑戰變化快速，如何推動總統賴清德的健康台灣、均衡台灣、團結台灣，是最大目標。

監察院113年巡察行政院會議上午展開，會議預計進行一整天；原定由監察院長陳菊帶隊巡察，不過陳菊未現身，由監察院副院長李鴻鈞帶隊。

李鴻鈞向與會者表示，陳菊流感特別嚴重，因此臨時跟大家說聲抱歉，沒有辦法出席，由他代表出席。

行政院長卓榮泰出席會議致詞表示，行政院、監察院兩院是憲法上憲政機關，各有不同職責，但是對國家的目標是相同，對人民的關切是一樣的。因為有監察院存在，公務員會更知道應該克盡職守、奉公守法，這點對公務員文化絕對是需要且正面的。

卓榮泰表示，520之後，賴總統上任，組成新的內閣團隊，很多部會首長首次進入公務體系，都有一段相當快速學習、熟悉的過程，他很感謝部會首長在過去7個多月，一方面要融入公務體系，另一方面處理行政院和立法院互動。

卓榮泰說，在這過程，政院雖竭盡所能、服務國人，但仍有不夠完美尚須改進的地方，有賴立法院或監察院在事前事後給予重要、必要的方向。

卓榮泰表示，過去這一年來，國際情勢相當詭譎多變，國內政治環境也面臨各種新挑戰，必須在這種內外挑戰，變化快速情況下，推動賴總統健康台灣、均衡台灣、團結台灣，這是最大的目標。

卓榮泰說，他期盼監院督促行政院部會首長和公務人員，也在這樣的理念下一起大步向前；他說，無論是美國新政府成立之後，還是在疫情之後，台灣都面臨相當多的機會，包括高科技、經濟成長、地緣關係重要，如果能有個更堅強內閣團隊、更穩定的五院體制運作，對國家邁向這樣的前景，以及接受世界局勢各種挑戰，是絕對必要。

卓榮泰表示，他希望大家多多聆聽監院對政院的意見，未來在推動國家政策時，有共同努力的標準跟出發點。（編輯：林家嫻）1131223