民眾黨團指濫用墊償基金 勞動部：若有證據絕不護短

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（中央社記者郭建伸、吳欣紜台北19日電）民眾黨團今天揭露勞動部以就業安定基金、墊償基金製作宣傳影片，甚至用於經營社群網軍，替監察院長陳菊、前勞動部長許銘春拍宣傳影片，並痛批勞工變成民進黨心中最肥的肉。

勞動部表示，有關立委關注勞保局使用積欠工資墊償基金使用情形，勞動部依據「積欠工資墊償基金提繳及管理辦法」第18條規定，勞保局辦理積欠工資墊償基金業務，每年所需行政經費應編列預算，由本基金孳息支應。

勞動部說，勞保局民國112及113年，每年編列積欠工資墊償基金預算新台幣70.3萬，全數用於針對工資墊償業務做廣播宣導，並無挪作他用，宣導內容完全屬於墊償及提繳業務與民眾權益宣導，盼讓勞工確實明瞭自身權益。

勞動部也表示，有關各界對於就安基金支用質疑，目前還未收到審計部正式報告，待收到審計部報告後，會進一步公布處置辦法，若有確實證據及疑慮，應移送政風和檢調單位，絕不閃避、絕不護短。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、立委陳昭姿、張啓楷今天舉行「勞動部大內宣不手軟，墊付基金都敢花」記者會。陳昭姿指出，勞動部霸凌案揭開勞動部濫用公帑的「潘朵拉盒子」，不僅民眾黨團先前揭露的就安基金，現在連因應積欠工資的墊償基金都敢花用在拍影片。

陳昭姿指出，根據民眾黨團整理，從2023年至2024年上半年，勞動部的「新媒體宣傳預算」總計超過新台幣1億元，其中以勞發署5300餘萬元最多，其次則是勞發署下各分署達3100萬元。

她痛批，勞動部變成拍馬屁機關，例如拍攝「阿春部長會客室」系列影片，點閱數低落，但10支影片竟要價478萬元；另一方面，勞動部委外經營臉書粉絲團，總價為216萬5000元，平均一篇圖文成本為5931元。

張啓楷指出，勞動部在2022、2023年分別推出「敬，前進的光」、「敬，她們給予的光」系列影片，影片中出現大量前部長許銘春與監察院長陳菊的畫面，影片到底是向勞動女性致意，還是向許銘春、陳菊致意；而本該監督行政單位的監察院，監察院長竟然成為勞動部宣揚勞工的影片主角，根本角色錯亂，陳菊曾稱自己是末代監察院長，應提早請辭下台。

黃國昌批評，勞動部花錢不手軟，但錢不是花在勞工而是社群網軍和影片，其金額恐怕讓許多側翼網軍羨慕，「勞工果然是民進黨心頭最肥的一塊肉 」。

黃國昌說，許銘春很會向上管理，管理對象還包含老長官陳菊，許多影片中可見陳菊就站在許銘春旁邊，難怪監察院不敢查，而現在監察院一片噤聲，陳菊應辭職下台負責。（編輯：翟思嘉）1131219