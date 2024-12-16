日本長野縣知事拜會 陳菊盼深化台日交流

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（中央社記者高華謙台北16日電）日本長野縣知事阿部守一今天率訪團拜會監察院並表示，這次訪台主要是為拓展長野直航班機，長野縣也有發展電子業，希望未來能加強交流產業技術。監察院長陳菊說，期待台日情誼持續延續、茁壯，深化合作。

監察院今天發布新聞稿表示，阿部守一訪團拜會監察院，陳菊偕同監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋、監委范巽綠、監察院國際事務小組成員王麗珍、田秋堇、張菊芳、賴鼎銘等人與會。

陳菊說，阿部守一極重視年輕世代國際觀，積極推動長野縣與各國城市間教育交流；在COVID-19疫情前，台灣來自長野縣的修學旅行學生人數每年持續增加，突破2萬人次，而台灣前往長野縣學生數更多，兩地青少年國際交流、締結姐妹校等教育與觀光合作不斷。

陳菊細數，從2012年11月1日阿部守一前往高雄市簽署「教育暨觀光交流合作備忘」開始，雙方交流已12年，尤其在台灣國際地位很辛苦的時候，阿部守一和長野縣府團隊就很看重台灣，透過教育、觀光與文化等交流方式，讓日台社會加深對彼此了解和欣賞。

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阿部守一說，除農產聞名外，長野縣也是製造業、電子業聚集處，希望未來能加強交流產業技術，增加產業鏈連結，尤其持續增加年輕世代交流機會，讓台日合作更加深度發展、世代紮根，這也是長野縣持續推廣教育旅行目的。

阿部守一分享，此次訪台主要是為了推動台日地方交流及拓展長野直航班機，因此特別到監察院拜會多年來共同推動台日合作交流的陳菊及范巽綠，日本和台灣關係緊密，便利快捷的交通是非常重要關鍵，所以持續推廣台灣至長野直航班機，對日後雙方交流十分重要。（編輯：翟思嘉）1131216