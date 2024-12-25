經濟部114年撥補台電1000億 朝野初審凍30億

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（中央社記者郭建伸台北25日電）立法院經濟委員會今天審查經濟部明年度撥補台電新台幣1000億元預算，在野黨立委質疑台電財務狀況嚴峻卻未說明具體改善計畫，提出預算減列凍結案。經過朝野協商，立法院經濟委員會決議凍結30億元。

為使台電穩健經營，行政院編列今年度追加預算及114年度中央政府總預算各1000億元，合計2000億元撥補台電。其中追加預算部分，日前經立法院聯席委員會審查後保留送交朝野協商。

立法院經濟委員會今天審查114年度經濟部預算，其中有關經濟部編列預算挹注台電部分，在野黨立委提出預算減列或凍結案。

國民黨立委鄭正鈐指出，經濟部從112年到114年度共編列5000億元投資、補助台電，但仍有逾3700億元累積虧損待彌補，建議凍結預算1/3；國民黨立委鄭天財指出，台電財務狀況嚴峻，但台電與經濟部均未具體說明改善計畫，提案凍結1億元；無黨籍立委陳超明指出，政府未審慎評估用電就關閉電廠、躁進推動非核家園，更以北部電力不足為由不准桃園以北設置AI資料中心，損害全民利益，要求減列77億元。在野黨立委也強力要求，提案應保留送交協商。

台電董事長曾文生表示，台電最主要的累積虧損發生在2022年、2023年，主因是國際燃料價格大幅上漲，目前立法院要求的報告已初步擬具，今年底將送達立法院；另一方面，1000億元預算攸關台電淨值，若政府能給予財務支持，會有助於改善台電營運。

民進黨立委邱志偉指出，台電負債比高，若沒有1000億元撥補，未來若面對燃料價格上漲，一旦凍漲電價，將變成「要馬兒好，又要馬兒不吃草」的窘境，他認為適度凍結預算表達經濟委員會立場即可，不應直接保留送協商。

民進黨立委賴瑞隆表示，大家都希望台電穩定供電，但台電過去承擔國家責任凍漲電價，因此造成虧損，當然就必須由政府撥補，他建議經濟委員會應做出專業意見並可凍結部分預算。

經過協商，朝野最終達成共識。擔任經濟委員會召委的國民黨立委呂玉玲裁示，針對經濟部國營事業管理欄目共1000億3387.9萬元，總共凍結30億元，並要求經濟部要提出能源政策穩定供電專案報告。（編輯：林興盟）1131225