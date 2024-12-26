加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.2 最大震度花蓮4級
首頁 / 政治
京華城案
新聞專題
京華城案4/300
首頁 / 政治

柯文哲涉賄等罪遭起訴 民進黨：尊重司法勿枉勿縱

2024/12/26 15:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北26日電）北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，並向法院求處總計28年6月徒刑。民進黨對此表示，尊重司法、勿枉勿縱，盼相關涉案人員誠實面對。

台北地檢署上午召開「柯姓被告等犯貪污治罪條例等案件偵查終結記者會」，北檢指出，柯文哲有違市長就宣誓條例所揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後尚於辦公處所遭查獲撕碎便條紙，上載指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，足徵其諉言矯飾、犯後態度不佳，因此具體求刑。

北檢表示，檢察官針對柯文哲犯貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂罪，求處有期徒刑15年，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年；犯公益侵占政治獻金罪，求處有期徒刑5年；犯以木可公司公益侵占政治獻金罪，求處有期徒刑6年；犯對眾望基金會背信罪，求處有期徒刑2年6月。

對此，民進黨發言人韓瑩下午回應表示，尊重司法、勿枉勿縱，希望相關涉案人員誠實面對。（編輯：林克倫）1131226

#台北地檢署
#北檢
#民進黨
#京華城
#柯文哲
#京華城案
#韓瑩
柯文哲
檢：柯文哲指示刪簡訊、令許芷瑜出國 惡性重大柯文哲被起訴 苗博雅：首名涉案台北市長將成過去式
韓瑩
台美貿易倡議首批協定生效 賴清德：推動更多合作國際移民日 賴清德：民進黨力推新住民諮詢站
京華城案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
京華城後續 李四川2週內召開小組會議研究
27
更多編輯台推薦新聞：