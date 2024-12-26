柯文哲涉賄等罪遭起訴 民進黨：尊重司法勿枉勿縱

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（中央社記者溫貴香台北26日電）北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，並向法院求處總計28年6月徒刑。民進黨對此表示，尊重司法、勿枉勿縱，盼相關涉案人員誠實面對。

台北地檢署上午召開「柯姓被告等犯貪污治罪條例等案件偵查終結記者會」，北檢指出，柯文哲有違市長就宣誓條例所揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後尚於辦公處所遭查獲撕碎便條紙，上載指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，足徵其諉言矯飾、犯後態度不佳，因此具體求刑。

北檢表示，檢察官針對柯文哲犯貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂罪，求處有期徒刑15年，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年；犯公益侵占政治獻金罪，求處有期徒刑5年；犯以木可公司公益侵占政治獻金罪，求處有期徒刑6年；犯對眾望基金會背信罪，求處有期徒刑2年6月。

對此，民進黨發言人韓瑩下午回應表示，尊重司法、勿枉勿縱，希望相關涉案人員誠實面對。（編輯：林克倫）1131226