柯文哲遭起訴 朱立倫：期待法院公正廉明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、王承中台北26日電）北檢今天起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲，國民黨主席朱立倫說，期待法院能夠公正廉明、勿枉勿縱，不要有任何的政治考量，也不應該有任何的羅織罪名。

台北地方檢察署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。

朱立倫晚間宴請國民黨籍立委，他在會前受訪表示，司法的公正是全民期待的，大家期待的是勿枉勿縱，但是在過程當中，絕對不可以羅織罪名，一定要有充足的證據。

朱立倫強調，這次是對台灣司法重大的考驗，期待法院能夠公正廉明、勿枉勿縱，不要有任何的政治考量，也不應該有任何的羅織罪名。

談到包括選罷法、憲訴法等修法，民進黨正研議要聲請釋憲，朱立倫說，希望罷免連署時附身分證影印本，這與總統連署以及很多的連署是一樣的，有什麼違憲之處。

朱立倫也說，憲法法庭對釋憲案進行評議時，判決從需8席大法官改為9席，這怎麼可能違憲；財劃法已討論25年，希望地方多一點資源，最終通過修法，多拿一些資源給地方，落實地方自治，好好做建設，哪有可能違憲。

朱立倫表示，相信大家都看得很清楚，民進黨不要再侮辱大法官，再想操控御用的大法官，讓台灣的民主能夠向上提升。（編輯：林興盟、翟思嘉）1131226