內政部：打詐反毒社宅興建 恐受財劃法修正影響

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（中央社記者賴于榛台北27日電）立法院日前三讀通過修正財劃法，若正式實施，中央約需釋出新台幣3753億元給地方政府。內政部今天表示，依此修法，內政部明年度預算恐需刪減約283億元，打詐、反毒、社宅興建等政策都可能被影響。

內政部今天透過新聞稿指出，以內政部114年度單位預算部分來說，因財劃法修法後，至少必須刪減約283億5411萬餘元支出。

內政部說，經試算盤點，財劃法修法預計影響撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼經費、打擊詐欺犯罪及新世代反毒策略行動綱領相關經費、生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）、永續提升人行安全計畫、污水下水道第6期建設計畫、公共污水處理廠再生水推動計畫、城鎮風貌及創生環境營造計畫、殯葬設施量能提升計畫等，影響民眾居住、治安、交通、基礎設施及地方發展重要的經費來源。

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另外，內政部說，網路科技運用精進計畫、強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫、民防訓練場地第1期整修工程中長程計畫、補助嘉義市政府市民中心興建計畫、合作事業振興發展計畫、桃園市航空城污水下水道系統第一期專案計畫等新興計畫也將受影響。

內政部表示，財劃法修法造成預算削減，將直接減弱內政部在地方基礎建設、民生業務的推動能力，對於國家治理效能與民眾福祉產生嚴重衝擊，未來內政部將視中央資源配置進行調整，竭盡全力將對民眾影響降至最低。（編輯：林興盟）1131227