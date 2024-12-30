加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全台跨年晚會台北101煙火卡司直播一次看 李俊昊Energy陪你迎2025
首頁 / 政治

鄭麗君：極端天氣頻率強度增 強化防災應變機制

2024/12/30 21:00（12/30 21:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院副院長鄭麗君30日主持「中央災害防救委員會第47次會議」，她說，要增進災害風險管理，提升台灣氣候韌性。（行政院提供）中央社記者葉素萍傳真 113年12月30日
行政院副院長鄭麗君30日主持「中央災害防救委員會第47次會議」，她說，要增進災害風險管理，提升台灣氣候韌性。（行政院提供）中央社記者葉素萍傳真 113年12月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北30日電）行政院副院長鄭麗君今天說，極端天氣事件頻率和強度與日俱增，強化防災應變機制、增進氣候韌性的重要性更甚以往，要從過往災例吸取經驗，近一步檢視災防體系，擬定更有效的災害防救對策，增進災害風險管理，強化國家韌性。

行政院晚間發布新聞稿表示，鄭麗君主持「中央災害防救委員會第47次會議」，慰勉各單位這一年辛勞付出。回顧今年，國家經歷地震、颱風、豪雨等天然災害挑戰，她對所有投入救災復原的第一線單位及民間力量致上最誠摯感謝。

鄭麗君聽取災害防救專家諮詢委員會「強化民間災防，提升國家韌性」報告後表示，諮詢委員會所提整體建議包括「建構全民防災相關機制，提升全民災害意識」、「擴展防災社區的議題範疇」、「積極推動（中小）企業的防災工作」等面向，納入114年災害防救白皮書的新興挑戰對策議題。

針對交通部中央氣象署報告「陸上強風鄉鎮告警精進策略」，鄭麗君強調，強風是台灣常見的災害性天氣之一，尤其今年山陀兒颱風重創高雄及康芮颱風雙北大量路樹倒塌等災情，地方政府對於中央提供更精確即時強風告警服務有迫切需求，感謝中央氣象署吸取災例經驗，推動陸上強風特報鄉鎮燈號預警服務，提供更準確細緻的氣象資訊，有利各級政府災防單位決策應用。

她說，後續請交通部督導中央氣象署，持續瞭解掌握各界災防預警需求，不斷精進預報及災害預警技術，接軌國際並導入最新的AI相關應用，以便能在極端天氣與氣候挑戰下，提供更細緻災防預警資訊與決策支援服務，並透過各種管道加強宣導推廣，讓預警服務更落實、人民更有感。

另外，行政院表示，今年凱米颱風襲台期間，高雄地區平地單日累積雨量逼近900毫米的強降雨，鑑於降雨超過水利設施設計保護標準，經濟部水利署報告「降雨超過保護標準之治水精進」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭麗君提醒各部會及地方政府配合經濟部所提精進策略，從個別治水提升為系統性治水，期待各單位能依據「水及流域永續推動小組」決議，推動以整合各項基本資料為基礎的循證治理模式，確保資源精準配置，各部會集中資源共同優先改善水患，提升氣候韌性。

鑑於災害風險類型多元且複合，鄭麗君說，應逐步建立全災型的災防應變計畫及應變能量，提升災害防救整體綜效，強化災害管理體系。（編輯：張良知）1131230

鄭麗君
文化幣擴大 114年試辦13至15歲每人發600點政院穩定物價 關鍵原物料稅負減徵延長至114年3月
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：