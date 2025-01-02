加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

郭智輝：時代改變不必批評過去 2025年起走向全球

2025/1/2 16:20（1/2 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經濟部長郭智輝（中）2日隨立法院經濟委員會南下考察，並出席台南市商業總會座談活動，會中指總統賴清德交代優先處理台南困難，了解台南面對未來需要什麼協助。中央社記者張榮祥台南攝 114年1月2日
經濟部長郭智輝（中）2日隨立法院經濟委員會南下考察，並出席台南市商業總會座談活動，會中指總統賴清德交代優先處理台南困難，了解台南面對未來需要什麼協助。中央社記者張榮祥台南攝 114年1月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南2日電）立法院經濟委員會今天考察台南地區經濟建設概況，經濟部長郭智輝表示，時代改變很快，如何改革，視不同時機有不同做法，大家不必批評過去但要面對將來，2025年起走向全球。

郭智輝今天陪同立法院經濟委員會考察台南，他在台南市商業總會座談指出，總統賴清德交代優先處理台南困難，了解台南面對未來需要什麼協助。

郭智輝表示，時代改變很快，有時機會是自己創造的，如何改革，視不同時機有不同做法；以人來說，台灣少子化，民國48年至54年台灣出生率最高，1年出生40多萬人，連想讀大學都很困難，但去年出生僅13.5萬人，若以過去想法調整會有難度。

郭智輝說，經濟部會聽取整合意見，全力配合，大家不必批評過去，但要面對將來，過去種種譬如昨日死、今後種種譬如今日生，2025年起走向全球。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨立委陳亭妃也表示，過去台灣錢淹腳目，隨著時代變遷，社會商業機能慢慢淡化，但商業力量仍是基層中流砥柱，若失去商業機能，市場將失去手腳而無法運轉，絕對無法忽視商業機能及力量。

陳亭妃說，行政院去年12月宣布今年將投入新台幣116億元，以提供中小微企業多元振興發展計畫，也給予研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工、加薪等4類租稅優惠，施行期間至2033年底，期待促進中小微企業多元振興及持續發展。（編輯：陳仁華）1140102

郭智輝
中鋼工會反對泛官股售電公司 經部：6企業擬入股合作經濟部次長陳正祺退休 郭智輝：總統都致電關心慰留
陳亭妃
台南鹿耳門溪口泥沙淤積 治理工程決標將疏濬航道綠委籲農業部助農民提升收入 公糧雜糧要兼顧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：