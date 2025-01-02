郭智輝：時代改變不必批評過去 2025年起走向全球

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（中央社記者張榮祥台南2日電）立法院經濟委員會今天考察台南地區經濟建設概況，經濟部長郭智輝表示，時代改變很快，如何改革，視不同時機有不同做法，大家不必批評過去但要面對將來，2025年起走向全球。

郭智輝今天陪同立法院經濟委員會考察台南，他在台南市商業總會座談指出，總統賴清德交代優先處理台南困難，了解台南面對未來需要什麼協助。

郭智輝表示，時代改變很快，有時機會是自己創造的，如何改革，視不同時機有不同做法；以人來說，台灣少子化，民國48年至54年台灣出生率最高，1年出生40多萬人，連想讀大學都很困難，但去年出生僅13.5萬人，若以過去想法調整會有難度。

郭智輝說，經濟部會聽取整合意見，全力配合，大家不必批評過去，但要面對將來，過去種種譬如昨日死、今後種種譬如今日生，2025年起走向全球。

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民進黨立委陳亭妃也表示，過去台灣錢淹腳目，隨著時代變遷，社會商業機能慢慢淡化，但商業力量仍是基層中流砥柱，若失去商業機能，市場將失去手腳而無法運轉，絕對無法忽視商業機能及力量。

陳亭妃說，行政院去年12月宣布今年將投入新台幣116億元，以提供中小微企業多元振興發展計畫，也給予研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工、加薪等4類租稅優惠，施行期間至2033年底，期待促進中小微企業多元振興及持續發展。（編輯：陳仁華）1140102