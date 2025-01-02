京華城案再開羈押庭 應曉薇：願交手機鑑識限居北市

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北地院審理京華城案，今晚再召開羈押庭。檢方主張應曉薇仍具議員身分，可影響其他被告和證人，應予羈押；應曉薇和律師說，願定期提供手機供鑑識、每天到警察局報到、限制住居台北市。

北院日前裁定前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗交保，高等法院撤銷發回，北院更裁4人加保。北檢再抗告，高院二度撤銷發回。

北院今晚再召開羈押庭。檢方主張，應曉薇去年8月27日遭拘提到案時便有欲潛逃事實；且去年6月和8月都和同案被告沈慶京有串供、滅證之嫌。

檢方認為，法院先前裁定被告除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為，這難以管控和查證；且應曉薇仍具議員身分，對其他被告和證人仍有職權影響力，建請羈押禁見。

應曉薇的辯護人表示，檢方持續提抗告為司法史上罕見，即使前桃園市長鄭文燦在因涉貪案遭羈押47天起訴，移審法院給予交保，檢方也無任何抗告動作，外界會以此兩案差異討論，並非全然無根據，質疑應受公平審判權利何在。

辯護人還指出，同案被告陳佳敏、王尊侃最後獲不起訴處分，透露其供述被檢方認可和事實相符，若應曉薇要找兩人串供，難道不怕冒偽證罪的風險，且檢方指稱應、王設籍同處也是錯誤事實。

至於如何免除接觸同案被告和證人疑慮，辯護人表示，應曉薇交保後並未使用個人手機，她願針對本案重辦手機門號且不安裝任何通訊軟體，並以此為唯一對外聯絡管道，也願將手機使用情形定期陳報法院，甚或定期提供法院鑑識、證明。

此外，法院也可考量發函給相關證人，應曉薇若有直接或間接接觸情形，可主動通報法院。應曉薇願以任何方式或形式配合、遵循法院指示，不會和任何被告或證人勾串，希望能維持交保的決定。

辯護人當場也提供應曉薇兩個女兒的共用金融帳戶截圖資料，為兩人在英國求學的生活開銷紀錄。

法官表示，此帳戶只有金額、無交易明細紀錄，認為日後若有需要，庭後應補提供一年內的交易明細資料；另詢問兩個女兒是否還有其他外幣帳戶。

應曉薇表示，兩女在英國倫敦好像有使用網路銀行，但僅供小額使用；另外，自己的在台銀行帳戶未凍結，大約還有新台幣30多萬元，但因現在沒有手機使用，詳情不是很確定。

法官最後表示，將與合議庭評議後做出裁定。但詢問因此案偵辦過程恐較冗長，檢方有無認定若被告羈押，要到何時才可接受；以及若被告裁定交保，可支付交保金額情形為何。

檢方表示，尊重法院判斷，建請將應曉薇羈押至審理告一段落，至少要到同案被告或重要證人都經過交互詰問完畢，以及實質調查後。

應曉薇則說，之前的交保金都是兄姊協助，為免串供或逃亡之虞，自己願每天到警局報到，並限制住居於台北市，也謝謝法官讓她有機會守護高齡101歲的母親，每次離家都是生離死別之感，尊重且完全配合法院決定。（編輯：唐聲揚）1140102