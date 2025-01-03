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義大利米蘭僑胞慶新年 大啖台灣滷肉飯鹽酥雞

2025/1/3 07:21（1/3 07:31 更新）
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駐米蘭辦事處與米蘭台灣同鄉會1日共同舉辦「心中有國旗—僑界元旦聯誼茶會」，凝聚僑胞對台灣向心力。（駐米蘭辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 114年1月2日
駐米蘭辦事處與米蘭台灣同鄉會1日共同舉辦「心中有國旗—僑界元旦聯誼茶會」，凝聚僑胞對台灣向心力。（駐米蘭辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 114年1月2日
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（中央社記者黃雅詩羅馬2日專電）義大利米蘭台僑商1日舉辦元旦聯誼茶會，共同觀看元旦總統府升旗典禮及總統談話影片，並享用駐米蘭辦事處提供的滷肉飯、小籠包、鹽酥雞等台灣美食，凝聚向心力。

駐米蘭辦事處與米蘭台灣同鄉會1日共同舉辦「心中有國旗—僑界元旦聯誼茶會」，活動開始由駐米蘭辦事處長林讚南夫婦帶領僑胞齊唱國歌及國旗歌，向國旗致敬，表達義北僑界對台灣的團結支持。

駐米蘭辦事處特別邀請在場僑民穿梭全場，握手互道新年祝福，會中並舉辦有獎徵答等活動，場面溫馨熱絡。

米蘭台灣同鄉會會長瞿筱雯致詞表示，希望僑界相互扶持，繼續支持辦事處推動各項業務，運用在地力量，促進台義民間交流，讓台義關係更上一層樓。

林讚南致詞時，呼應總統賴清德元旦談話，強調「TeamTaiwan」已經成為國際熟悉關鍵字，台灣在民主、科技、經濟、體育等領域的卓越表現獲得國際肯定。

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林讚南表示，台灣的穩定不僅對亞太地區，甚至對全球經濟發展都具深遠影響，政府推動「總合外交」，就是讓台灣與國際充分連結，發揮關鍵韌性力量，促進世界民主、和平與繁榮。

林讚南除詳細介紹僑委會提供的各項資源與服務外，特別提到米蘭僑界獲得僑委會支持設置「台灣華語文學習中心」，即將於今年正式開設成人華語班，歡迎僑胞鼓勵親友踴躍報名學習華語。（編輯：陳慧萍）1140103

米蘭僑界元旦聯誼茶會，會場準備滷肉飯鹽酥雞等台灣美食，讓僑胞透過大啖家鄉味一解思鄉之情。（駐米蘭辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 114年1月2日
米蘭僑界元旦聯誼茶會，會場準備滷肉飯鹽酥雞等台灣美食，讓僑胞透過大啖家鄉味一解思鄉之情。（駐米蘭辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 114年1月2日
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