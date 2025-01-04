憂國軍山地連裝備人力皆不足 監院建議國防部改進

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（中央社記者吳書緯台北4日電）監委浦忠成、賴鼎銘、蕭自佑調查國軍「山地連」的現況，調查發現僅以輕裝步兵編裝的山地連，面對共軍可能對台實施空降及其他戰術等多元攻擊，目前的戰力恐難達成任務，建議國防部善用山地連特性與戰力，妥適檢討改進。

國軍後備部隊編制有山地連，負責「淺山要隘」守備任務，部分山地連以約聘的當地人擔任連長。浦忠成去年鑒於山地連近年面臨幹部老化困境，改以現役軍官擔任、輪調，恐使戰技無人傳承，國防部全動署是否檢討山地連任務使命，申請自動調查。

監察院近日公布由浦忠成、賴鼎銘、蕭自佑所進行的調查報告，報告指出由國外戰爭及中共對台進行軍事演訓觀察，現今戰爭型式已非往昔可與比擬，國防部未能正視山地連的戰力，未依據其部隊特性與時俱進，仍賦予山地連「固守淺山要隘及協防重要關鍵基礎設施」傳統戰爭模式的戰時任務，面對共軍對台實施空降及其他戰術等多元攻擊，恐無法遂行任務達成，國防部有檢討必要。

報告提到，山地連平時教召與戰時動員皆以戰術位置的鄉鎮為中心，以同縣市為範圍，逐次由鄰近鄉鎮向外選編後備成員，組成山地後備連戰力，但原鄉在籍者常未能編滿，組成成員有志願役士官、志願役士兵，以及服4個月訓練役士兵各類型者皆有。

報告發現，國防部未能正視此一限制並加強訓練量能與強度，僅以固定課程模組實施訓練，又未能與實戰狀況結合，恐無法於戰時發揮應有的戰力，國防部允應檢討改進。

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報告指出，山地連只以輕裝步兵編裝（60迫砲、班用、排用機槍等），雖然利於部隊機動與保持兵力運用彈性，但若要在戰時支援縱深、城鎮守備、重要基礎設施目標防護及反空、機降等作戰任務時，現行以輕裝步兵所建置的組織編制、裝備則遠遠不足以因應，國防部應針對戰鬥實情規劃更具戰鬥力的組織編裝，以符合戰鬥實需。

針對山地連應配備的裝備與武器，報告提到，山地連負責在山區內作戰，其偵查敵情及確實掌握敵方動態非常重要，性能優良的通信設備、無人機及紅外線夜視鏡等，均是不可或缺的裝備，攻擊敵人時甚或肩射型武器等均為必要的武器，國防部應通盤檢討山地連配賦武器及裝備適切性，雖然這些裝備無法全面撥發山地連使用，但也應在教召時提供後備軍人練習，利於未來戰時立即上手使用。（編輯：張若瑤）1140104