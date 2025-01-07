運動部組織法三讀 鄭麗君：密集籌備拚114年掛牌

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（中央社記者賴于榛台北7日電）立法院會今天三讀通過運動部組織法，特設運動部。行政院副院長、運動部諮詢小組召集人鄭麗君今天說，運動部將引領台灣走向全民運動新時代，政院將密集辦理籌備工作，讓運動部可以在今年掛牌運作。

立法院會今天三讀通過運動部組織法，明定行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動等，特設運動部，掌理國家運動政策與法規的研擬等10款事項，運動部將置部長一人，特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長一人，職務列簡任第14職等。運動部設全民運動署，辦理全民運動業務，推動競技運動全民化，形塑運動文化。

鄭麗君晚間透過臉書指出，感謝朝野立委共同支持，讓運動部組織法與相關法案順利三讀，也感謝自去年起，提供運動部許多寶貴建議的諮詢委員，大家凝聚「全民運動」為核心、「運動部」為名的共識願景，現在終於邁開第一步。

鄭麗君說，運動部未來將引領台灣走向全民運動新時代，翻轉過往對於運動與體育的想像，人人都可以是運動人，透過社團、社區、俱樂部等形式，讓運動成為每個人的生活文化，在不同年齡階段，都能發展出蓬勃運動、競技比賽的風氣。

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她說，當全民運動充分發展後，不僅能促進國民健康，更能帶動運動產業生態系與競技運動的發展，增強台灣的運動軟實力，在運動的舞台上讓世界看見台灣。

鄭麗君強調，政院後續將密集辦理籌備工作，讓運動部可以在今年掛牌運作，讓台灣的運動發展走向新階段。（編輯：林興盟）1140107