民眾黨團批公糧收購調漲失信 提減列凍結農業部預算

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（中央社記者郭建伸台北9日電）農業部去年底將公糧收購價提高新台幣1.5元，民眾黨立委張啓楷今天表示，農業部未遵守立法院調漲公糧收購價格5元決議，民眾黨團已提案減列、凍結農業部業務費及部長特別費，直到依決議調高5元才解凍。

因應在野黨要求調高公糧收購價，農業部去年底發布，藉由公糧收購總量不變下增加計畫、輔導數量，及輔導收購價格從每公斤23元提高1.5元，為24.5元，並加強「1集、2轉、3加3」推動力道。但在野黨批評行政院違背承諾，農業部根本敷衍農民。

民眾黨團今天舉行「公糧收購政府失信、農業部失德，保障農民權益，維護農民生計」公聽會，除了民眾黨立委張啓楷、黃國昌、林國成外，也邀請國民黨立委及農民團體與會。

張啓楷表示，立法院上會期7月16日通過公糧收購每公斤調高新台幣5元決議，朝野立委都沒人反對，但農業部實際僅在輔導收購價上調高1.5元，全部的收購價則從每公斤23.27元調至25.11元，農民非常憤慨，認為被政府欺騙。

由於立法院目前正進行114年度總預算協商，張啓楷指出，民眾黨團已經提案，減列農業部業務費4成、凍結3成，並凍結一部分農業發展基金預算，共計10億元；另一方面，黨團也減列農業部長、次長的業務費及特別費，直到依照立法院決議公糧收購調高5元才解凍。

張啓楷強調，爭取農民的權益，民眾黨團在預算協商時寸土不讓，行政院長卓榮泰不能再失信於民。

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國民黨立委張嘉郡抨擊，民進黨政府對農民軟土深掘，農業部推動的「1集、2轉、3加3」農民根本聽不懂，只是包裝華麗的「1拖、2騙、3收割」，民進黨立委記者會表態支持公糧收購調高根本是在「割稻仔尾」。

曾參選過立委的「最強菜農」林佳新表示，農民不是乞丐，調高5元剛好而已，政府要有良心，土地正義問題不要爭辯調高3元或5元。（編輯：蘇志宗）1140109