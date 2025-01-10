憲法訴訟法覆議案表決 立委開始投票

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（中央社記者王揚宇台北10日電）行政院針對憲法訴訟法修法提出覆議，立法院會今天進行記名投票表決，待議事人員布置完成圈票處後，在下午2時40分開始投票。

會議主席、立法院副院長江啟臣宣告，投票截止時間為下午4時30分，如果全體立委在此時間前投票完畢，就會提前開票。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

對此，行政院會今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議；行政院長卓榮泰認為，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行。

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國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團今天在立法院會提案，同日召開憲法訴訟法修法覆議案全院委員會，也明定不邀請行政院長列席說明；審查後改開院會進行記名投票表決，今天若未完成將於14日繼續進行。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：蘇龍麒）1140110

行政院針對憲法訴訟法修法提出覆議，立法院會10日下午進行記名投票表決，民進黨團總召柯建銘（前）持票前往圈票處準備投票。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日

行政院針對憲法訴訟法修法提出覆議，立法院會10日下午進行記名投票表決，民眾黨團總召黃國昌（圖）完成圈票後將票投入票匭。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日

立法院會10日針對憲法訴訟法覆議案進行記名投票表決，待議事人員布置完成圈票處後，在下午2時40分開始投票，國民黨團總召傅崐萁（後中）等人陸續完成投票作業。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日

立法院會10日進行憲法訴訟法覆議案記名投票表決，下午2時40分起開始投票，截止時間為下午4時30分，若全體立委提早投票完畢就會提前開票。圖為立法院長韓國瑜（中）進行投票。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日