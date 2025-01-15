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賴清德中常會談話 民眾黨批追殺柯文哲別睜眼說瞎話

2025/1/15 17:38
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（中央社記者郭建伸台北15日電）民進黨主席賴清德今天表示，不能因判決不如意，就質疑司法獨立性。民眾黨批評，賴清德將大法官變成執政者的禁臠，操弄聽從上意的鷹犬，對前民眾黨主席柯文哲司法追殺，請賴清德捫心自問，別睜眼說瞎話。

台灣民眾黨11日舉辦「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會。兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨中常會表示，任何人都無法干預或介入司法判決，大家都可以在個案審理的過程檢視司法審理規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

民眾黨下午透過聲明指出，賴總統將大法官變成執政者的禁臠，讓憲法法庭變成內閣的鐵衛隊，操弄部分聽從上意的鷹犬，對於前民眾黨主席柯文哲進行司法追殺，種種干預司法的作為是「現在進行式」，請賴總統照照鏡子並捫心自問，不要睜眼說瞎話。

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民眾黨指出，賴總統毫不遮掩讓政治黑手介入，讓人民對司法逐漸失去信心，民進黨過去承諾的司法改革全跳票，現在卻只指責在野黨。

民眾黨指出，如果賴總統記性不好，民眾黨可以幫忙恢復記憶，過去賴總統在擔任立委期間，曾大聲疾呼「羈押是侵害人權的做法」，但如今卻讓司法淪為「私法」，成為執政黨打壓異己的工具。（編輯：翟思嘉）1140115

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