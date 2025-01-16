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賴總統接見韓國瑜 國民黨：應把融洽氣氛延伸到立院

2025/1/16 13:39
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）總統賴清德今天在總統府接見赴美參加「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，國民黨表示，賴總統應把握契機，把這樣的融洽的氣氛延伸到立法院，停止無止盡的攻擊抹黑、停止窮盡一切的憲政救濟，更要放棄全面罷免的惡意操作。

第60屆美國總統就職典禮將於1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，政府循例籌組跨黨派代表團出席，賴總統指派立法院長韓國瑜擔任團長，上午在總統府接見跨黨派慶賀團成員。

國民黨回應表示，跨黨派組團出席美國總統就職典禮，是彰顯國家對於美國這個最重要友邦的重視，所有的代表團成員更是代表國家，為國家效力，國民黨給不分黨派代表團最高的祝福，預祝行程圓滿，成果豐碩。

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國民黨指出，總統接見代表團展現國家團結的時刻。賴總統應該把握契機，把這樣的融洽的氣氛延伸到立法院，停止無止盡的攻擊抹黑、停止窮盡一切的憲政救濟，更要放棄全面罷免的惡意操作。

國民黨也表示，讓國會運作回歸正軌，透過協商、表決來決定國家的發展方向，否則恐怕今天和解咖啡的融洽氣氛，只會是一閃而過的善意，無法累積，成為國家進步的動能。（編輯：翟思嘉、蘇龍麒）1140116

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