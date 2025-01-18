春節出國旅客增 註冊e-Gate最快10秒通關

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（中央社記者賴于榛台北18日電）農曆春節將至，內政部今天表示，為因應出國旅遊的民眾，移民署已加派人力投入旅客通關疏運，同時鼓勵年滿10歲且身高120公分以上持晶片護照的國人，以及具有外僑居留證的外來人口，可直接註冊e-Gate，最快10秒就能通關。

今年農曆春節假期達9天，內政部今天透過新聞稿指出，為因應假期大量出入境人潮，並維持優質的通關服務，移民署已經妥善規劃加派人力，投入第一線旅客通關疏運工作。

內政部也呼籲民眾，多使用新世代自動查驗通關系統（e-Gate），凡年滿10歲且身高120公分以上持晶片護照的國人，及具有外僑居留證的外來人口，可直接在e-Gate閘道內完成註冊及通關，最快10秒可完成通關。

申辦e-Gate可直接「註冊及通關二合一」，出入境時在新世代e-Gate閘道內可直接錄存臉部影像，或可選擇同步擷取指紋，即可完成註冊及通關程序。內政部說，國人只需註冊一次，終身均得使用，即使更換護照也無需重新註冊。

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內政部表示，移民署目前積極推動新世代e-Gate建置工程，除桃園國際機場已全面汰舊換新，共有71座新世代e-Gate提供通關服務，今年也規劃在高雄、松山、台中等機場，以及興建中的金門水頭港旅客服務中心，再建置27座新世代e-Gate，藉以大幅提升旅客通關效率。

內政部也提醒，春節假期已排定出國計畫的民眾，出國前務必注意護照及目的國簽證效期，並建議至少提早3小時抵達機場辦理登機手續，以免延誤行程；移民署也會在全國各機場、港口發送限量蛇年小紅包，和旅客一起共享年節氣氛。（編輯：黃瑞弘）1140118