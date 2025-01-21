清泉崗基地士官長遭發動機吸入亡 母悲慟癱坐輪椅
2025/1/21 15:25（1/21 15:33 更新）
（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中清泉崗基地今天上午在機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓女士官長因不明原因遭發動機吸入，送醫急救不治。媽媽急奔醫院，悲慟不己，癱坐輪椅上放聲痛哭。
空軍司令部今天表示，清泉崗基地上午在機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓士官長因不明原因遭發動機吸入，經單位緊急送醫，胡姓士官長在上午11時33分到院，11時38分宣告不治。
軍方通知胡女家屬，胡女媽媽、哥哥、姊姊急奔醫院，胡媽媽一路痛哭，看到胡女的遺體後，悲慟不已，整個人癱軟，無力行走，最後坐在輪椅上放聲痛哭。
一旁民眾見狀也心生哀淒感嘆，農曆春節將至，卻發生天人永隔憾事，令人無限唏噓。台中市政府也派員關心，由清水區公所前往慰問並致贈慰問金。
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據了解，胡女今年41歲，為家中最小的孩子，她還有3個哥哥、1個姊姊，她在民國96年投入軍旅，從軍18年，目前住在清水官舍。
空軍司令部表示，對肇生此案深表哀痛與不捨，後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，並全力協助家屬處理善後事宜；另將通盤檢討、精進工作流程，以防類案再生。（編輯：謝雅竹）1140121
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