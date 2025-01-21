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首頁 / 政治

士官長遭發動機吸入身亡 空軍盼勿以未經證實消息臆測案情

2025/1/21 19:41（1/21 19:56 更新）
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圖為空軍清泉崗基地。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北21日電）空軍清泉崗基地今天上午在機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓女士官長因不明原因遭發動機吸入，送醫急救不治。空軍晚間呼籲，各界於調查期間勿以未經證實訊息臆測案情或傳散，避免影響後續調查。

空軍司令部今天下午表示，清泉崗基地上午在機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓士官長因不明原因遭發動機吸入，經單位緊急送醫，胡姓士官長在上午11時33分到院，11時38分宣告不治。

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媒體報導指出，當時IDF經國戰機已落地要關車，需要擋輪實施檢查，戰機飛行員此時進油門，導致胡姓士官長從進氣口被吸入發動機重創頭部，送醫搶救後仍宣告不治。

針對媒體報導「疑教官進油門致女士官長遭戰機吸入」，空軍司令部晚間以新聞稿表示，本案目前正由專案小組配合檢、憲實施調查，以釐清全案肇因，籲請各界於調查期間，勿以未經證實訊息臆測案情或傳散，避免影響後續調查。（編輯：翟思嘉）1140121

#空軍司令部
#空軍清泉崗基地
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