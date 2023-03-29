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裝甲兵遭砲管壓傷不治 國防部與陸軍司令部遭糾正

2023/3/29 15:41（3/29 16:02 更新）
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陸軍裝甲564旅戰車修護意外導致義務役士兵全若堯喪生。圖為全若堯接受醫院救治情形。（民眾提供）
陸軍裝甲564旅戰車修護意外導致義務役士兵全若堯喪生。圖為全若堯接受醫院救治情形。（民眾提供）
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（中央社記者陳俊華台北29日電）陸軍裝甲564旅去年7月執行CM11戰車鑑定，一名裝甲兵遭砲管壓傷不治。監察院指出，國防部輕忽潛在危險因素，導致將退伍且只具步槍兵專長的役男喪失性命，通過糾正國防部、陸軍司令部。

陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，2022年7月21日進行CM11戰車鑑定，蔣姓士官、全姓士兵遭砲管撞擊，全姓士兵重傷，搶救後宣告不治。

據監察院最新公布的糾正案文指出，依國防部及陸軍司令部的訓練通報要求，常備兵役軍事訓練役男只可執行警衛勤務、營區安全防護、訓場巡管與整理、一般裝備保養、庫儲管理、支援災害防救等工作，並由幹部全程帶隊指導。

監察院表示，常備兵役軍事訓練役男如果是分配到「戰車連」人員，也不能上戰車，尤其不可執行需具證照或簽證勤務，以及多人操作武器等高風險工作，以維護工作時的人身安全。

監察院說，國防部及陸軍司令部未能有效督導所屬，落實對常備兵役軍事訓練役男工作項目的相關要求，輕忽潛在危險因素，嚴重違反重要訓練通報的草率作為，導致一位即將退伍、且只具步槍兵專長的軍事訓練役男喪失性命，核有重大違失，應澈底檢討。

監察院表示，23日通過監委林文程、浦忠成、鴻義章所提調查報告，依憲法及監察法規定提案糾正，並移送行政院轉飭所屬確實檢討改善。（編輯：張均懋）1120329

#國防部
#監察院
#陸軍司令部
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