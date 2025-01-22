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清泉崗遇難士官長再2年可退伍執勤 寡母撫養5子女4人從軍

2025/1/22 15:28（1/22 16:08 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中清泉崗基地21日執行飛機關車前檢查，胡姓女士官長遭發動機吸入身亡。胡母獨自扶養5名子女，有4人投身軍旅，胡女為最小女兒，2年後可退伍，春節前發生憾事令家人悲慟。

清泉崗基地21日在機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓士官長因不明原因遭發動機吸入，送醫搶救不治。胡女母親與家人聞訊急奔醫院，胡母見到女兒遺體，身體一度癱軟無力行走，她癱坐在輪椅上痛哭，要求軍方給真相。目前胡女靈堂安置在東海殯儀館。

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立法院副院長江啟臣今天上午到靈堂慰問家屬，他指出，胡女父親30多歲就過世，胡母獨自辛苦扶養5名兒女，有4人投身軍旅，3個空軍和1個陸軍，這是家族的驕傲，也是對國家的貢獻。他要求，政府與軍方應展現責任感，全力協助家屬走過艱難時刻。

據了解，胡女今年41歲，民國96年投入軍旅，在三聯隊服役長達18年，再2年就可以退伍，她為家中最小的孩子，還有3個哥哥、1個姊姊。4個月前她到同聯隊的機務單位服務，晉升為士官長，搬進清水空軍官舍居住。今天上午胡女兄姐也赴清泉崗基地招魂，希望帶妹妹回家。（編輯：郭諭儒）1140122

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