時力發布詐騙風險民調 逾6成1週至少看1次假網購

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（中央社記者郭建伸台北23日電）時代力量今天發布詐騙風險感知民調，結果顯示，有67.2%民眾表示，1週至少看到1次假網購詐騙，詐騙訊息頻率驚人。調查也反映，52.1%民眾認為政府在「加強犯罪查緝及被害人保護」沒有成效。

時代力量今天舉行「詐騙風險感知」民調公布記者會，黨主席王婉諭表示，詐騙已是台灣最嚴峻的治安問題，平均每天有600件報案、財務損失高達新台幣4億元，相當民眾1年被詐團騙走1400億元。

王婉諭指出，詐騙事件中存在的6大人性弱點，分別是投機心理、貪小便宜購買衝動、情感缺口、容易信任他人、崇奢、缺錢。從民調中可見，台灣的受詐高風險族群約占2到3成，其中以投機心理、缺錢占比最高，都突破3成。

王婉諭提到，民調也顯示，有15%民眾曾受騙於假網購，假投資詐騙約占7%，假交友詐騙則占5%，推估詐騙受害者已超過百萬人。

時代力量副秘書長林邑軒表示，詐騙資訊圍繞在台灣民眾的生活，民調顯示，有67.2%民眾表示，1週至少看到1次假網購詐騙、69.9%民眾1週至少看到1次投資詐騙、43.8%民眾1週至少看到1次交友詐騙。調查反映詐騙訊息曝光頻率驚人，而詐騙資訊的攔截、下架仍待強化。

林邑軒也補充，民調顯示，占52.1%民眾認為，政府在「加強犯罪查緝及被害人保護」沒有成效，反映政府仍有相當幅度的精進空間。談及如何精進，83%民眾認為金管會應該加強監管虛擬貨幣，另有68.6%民眾支持司法檢調能部分掌握民眾通聯記錄、網路足跡，以查緝詐騙行為。

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中正大學犯罪防治系教授戴伸峰強調，在詐騙的犯罪行為中，經常出現加害者與被害者協力完成的犯罪被害現象，而社會對被害者的刻板印象，往往導致被害者孤立無援，呼籲社會應停止對詐騙被害者貼上污名標籤。

這次時力民調報告委託皮爾森數據執行，調查對象為全台年滿18歲的網路人口，調查時間為2024年12月24日至29日，共計6天，以網路主動發放問卷，並透過資料管理平台（DMP）在性別、年齡及居住地比例分配隨機抽樣。調查有效樣本1092份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點。（編輯：張若瑤）1140123