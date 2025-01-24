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總統指國家成無油可動的車 朱立倫：製造情勒

2025/1/24 12:56
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（中央社記者劉冠廷台北24日電）總統賴清德日前表示，中央政府預算被大幅刪減及凍結高達3成以上，讓國家成為一輛無油可動的車。國民黨主席朱立倫今天說，通過近新台幣3兆元的預算，怎可能沒油可用，除非是駕駛不會開車，或是存心要製造情緒勒索的情境，這大可不必。

立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算案，兼任民進黨主席的賴總統22日在民進黨中常會上表示，中央政府預算被大幅刪減及凍結高達3成以上，讓國家成為一輛無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，國家各項重大政策推動困難，也影響到行政機關日常業務運行。

朱立倫今天受訪表示，這次通過將近3兆元的總預算，是歷史新高，比去年多了700多億元，對於國家來講是該做的事情、該有的資源都充足了。在野黨在國會基於監督角度，把一些可能的弊端、浪費做些調整，等於100元還有將近97元可以用，絕對不會影響國家預算。

朱立倫說，非常遺憾民進黨透過政治操作，製造錯誤訊息，甚至存心說謊欺騙人民，以及用情緒勒索方式，這不就跟「碰瓷」一樣，就是假的。呼籲總統賴清德、行政院長卓榮泰及部會首長，好好將通過的預算，做福國利民的事。

朱立倫表示，通過近3兆元的預算，卻跟民眾說沒油可用，除非是駕駛不會開車，或是存心製造情緒勒索的情境，這大可不必，呼籲政府在農曆春節後，用民眾的納稅錢好好施政。

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至於賴總統23日核批並公布憲法訴訟法修正條文，同時也認為宜聲請憲法法庭裁判，朱立倫指出，總統要有總統高度，總統依法公告這是權力跟責任，很可惜中間牽涉賴主席把民進黨立場寫在公告批示上，民進黨為了政治操作製造對立，總統不需要這樣批示，不是已透過民進黨團總召柯建銘，說明自己的立場了嗎。

談到大罷免潮，朱立倫表示，基本立場希望台灣要和不要鬥，尤其農曆春節將至，新年大家都能團結一致。在野黨基本態度是希望和但也不畏戰、不怕戰，當民進黨要用惡質方式，相信非常多藍營支持者、基層民眾會主動跳出來，不過仍希望民進黨能懸崖勒馬。（編輯：蘇志宗、張良知）1140124

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