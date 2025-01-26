岳飛艦近期任務頻繁 維護戰力謹慎安排保養工作

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（中央社記者吳書緯台北26日電）中共軍艦近年頻擾台灣海域，海軍艦艇頻繁出港應對。軍聞社今天報導，海軍岳飛軍艦近期實施艦體大修工程，全艦官兵共同執行艦體維護作業，維護艦艇戰力，官兵透露近期任務頻繁，靠陸地的時間減少，須更精準、謹慎安排保養工作。

岳飛艦為海軍成功級飛彈巡防艦，軍聞社報導，軍艦的後勤維修保養可分短週期的「定保」、臨機性的「航修」，以及約5至6年一次，俗稱大修的「入塢級廠級維修工程」等，各型艦週期不一，藉由這些定期的修保工作，才能維繫海軍艦艇戰力。

岳飛艦就是執行大修工程，對艦艇的主機、發電機及戰系裝備進行徹底檢整，確保其處於最佳運作狀態，通過例行保養與長期規劃，能有效延長艦艇壽命，提升執行任務的穩定性，為國防安全提供堅實後盾。

岳飛艦作戰長劉少校表示，「因為近期任務頻繁，靠陸地的時間減少，因此就必須更精準、更謹慎的去安排保養工作。」艦艇有分四個部門，「作戰」、「戰系」、「輪機」跟「補給」，部門主管就是負責管理任務進度，身為這次大修的主要負責人，他就是規劃相關的工作期程，並提升工作的執行效率，在任務更頻繁的狀況下，也有辦法維持艦艇保養的水準。

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報導指出，艦體除鏽作業會分區進行，官兵敲擊目標區域後，會確認鏽蝕是否影響周圍結構，並將受損部分徹底清理，再塗上多層「底漆」與「面漆」。負責這次除鏽工程的章上兵表示，過程中，為了避免重複作業，底漆主要採用紅色與黃色相間的方式區分，確保每一層漆均完整覆蓋，面漆則分為淺灰與深灰，呈現軍艦特有的外觀。

報導提到，鏽蝕是軍艦長期服役過程中會遇到的無聲威脅，海水的腐蝕能力極強，對艦體結構形成威脅，軍艦在長期執行海上任務後，艦體不可避免會出現裂痕或鏽蝕跡象，官兵在靠港時間，充分利用空檔進行鏽蝕檢查和修復，確保艦艇能夠運行安全與穩定執行任務。（編輯：張均懋）1140126