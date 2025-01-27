卓榮泰視察興達電廠 提大南方新矽谷盼穩定供電

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（中央社記者張已亷高雄27日電）行政院長卓榮泰今天到高雄興達電廠慰勉負責春節大修的電廠員工，感謝人員投入機組大修及升級工作，同時提及4縣市「大南方新矽谷」，盼未來大修後增進發電效率、穩定供電。

今天是農曆春節小年夜，卓榮泰、經濟部長郭智輝與台電公司董事長曾文生等人到高雄興達電廠，慰勉負責春節大修的電廠員工，眾人聽取工作簡報後，由卓榮泰致贈禮盒及賀歲福袋給台電南部施工處副處長李堂宏等人，隨後視察電廠及慰勉廠區人員。

卓榮泰代表總統賴清德感謝人員在春節期間固守崗位，維持200名以上工作人力投入電廠1號機組大修及升級工作，並提及全國6大區域治理計畫，其中針對嘉義、台南、高雄、屏東等4縣市劃定為「大南方新矽谷」，未來將吸引許多國際大廠及國內高科技產業進駐南部科學園區，希望未來要穩定供電、減少氮氧化物排放量及採更低碳供電方式，以維護空氣品質、供應廠商作業所需、保障市民生活品質並與世界接軌。

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卓榮泰指出，高雄興達電廠是全台6大火力發電廠之一，肩負國家經濟發展、民生用電等重要角色，目前電廠燃氣1號機組正進行大修，工期預計106天，整體進度已超前，優於原先規劃期程；另外，以2022年為基準，預估至2030年，全台燃氣機組將淨增加910萬瓩，未來在「以氣換煤」過程中，興達電廠不論是透過新建燃氣複循環機組，或沿用既有燃氣複循環機組，都能撐起全台用電需求。

卓榮泰表示，在國家發展過程中，除透過政府公務人員共同努力之外，更希望得到人民認同、國會肯定，會持續努力與國會做更多溝通說明，希望大家在新年度能心平氣和，以共同朝向國家正確方向為目標，尋求解決問題方式。（編輯：陳政偉）1140127