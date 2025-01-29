抽中江蕙高雄演唱會門票 潘孟安最期待聽落雨聲

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（中央社記者溫貴香台北29日電）大年初一，總統府秘書長潘孟安談到新年新希望時開心表示，他登記抽中江蕙2025高雄演唱會門票，最期待再聽到「落雨聲」歌曲；他透露，當年首次追星江蕙，是與前高雄市長陳菊、現任總統賴清德同行，可惜賴總統已是國家元首，聽江蕙演唱會的機會不大。

潘孟安私下是位音樂才子，不僅會彈吉他、吹直笛，口琴也難不倒，對於為何會學這些樂器，他笑說是「沾豆油」，年輕時想耍帥、難登大雅之堂；不過，他坦言，真的很喜歡聽二姊江蕙唱歌。

潘孟安說，江蕙的成長過程非常艱辛，而且把台語歌詮釋得很到位，而作詞者像是已故的林秋離、或是「落雨聲」歌曲的作詞者方文山，寫出的台語歌詞意境真的非常優美、很不簡單，而本土歌星鳳飛飛與江蕙的歌聲，則是伴隨他生命的重要養分。

潘孟安表示，他小時候曾跟父母親批漁產做生意，菜市場很多攤販在公休時都會相約旅遊，在車上都會聽這些台語歌曲，再加上小時候生活記憶，從外出求學、工作到回鄉參選，歌詞意境與自己的生活經驗相當契合。

潘孟安指出，江蕙的滄桑生命歷程唱起意境優美的台語歌，特別能觸動離鄉遊子的心情，包括「落雨聲」、「家後」、「斷腸詩」、「花若離枝」等歌曲，他自己都能唱上幾段；至於翻唱的「舊皮箱的流浪兒」、「媽媽請妳要保重」等歌，聽來也都很有感觸。

潘孟安說，江蕙從傳統台語歌轉進到用現代化音樂作詮釋，不是只有爵士、琴聲、鼓聲等，還用了很多新樂器做混音，但唯一不變的是，江蕙能將歲月的歷練，跟唱腔、轉音與音質做出完美融合，才能唱出詞曲優美的意境，極具特色與自我代表性。

他也透露，自己感受最深的就是「落雨聲」最後2句：「阿母啊！已經無佇遐，哭出聲 無人惜命命」，現在聽到這首歌還是會想起去年過世的母親。

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潘孟安表示，擔任屏東縣長任內曾透過管道邀請江蕙到屏東開演唱會，江蕙2025拾起勇氣再開演唱會，他特別拜託友人守在電腦前，幫他用身分證字號登記搶票，也很開心，能夠抽中江蕙的高雄演唱會門票，算是上次與陳菊、賴總統「追星」後，再次舊地重遊。

至於春節期間的規劃，潘孟安打趣說：「過年要在家當廟公」，最希望在家裡好好睡覺；而新年新希望已經實現，搶到江蕙高雄演唱會的門票了。（編輯：林克倫）1140129