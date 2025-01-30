國家人權博物館1/31至2/2開園 4檔展覽一次看

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（中央社記者楊堯茹台北30日電）國家人權博物館明天至2月2日開園，推出4檔展覽呈現台灣白恐歷史及語言政策，並以紐西蘭毛利人歷史借鑑原民轉型正義，其中「突破封鎖線 戰後黑名單」特展結合歷史情境及互動裝置，帶給民眾沉浸式體驗。

行政院發布新聞稿指出，文化部所屬國家人權博物館將於初三至初五（1月31至2月2日）開園，推出4檔展覽包括「白色恐怖歷史現場－白色恐怖景美紀念園區主題展」常設展，以最新史料及近年研究成果完整呈現台灣威權體制脈絡，並搭配「獄外之囚」、「遲來的遺書」兩檔展中展，凸顯政治受難者不畏威權的意志，以及家屬同樣面臨人權侵害的處境。

行政院說明，「真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事」特展梳理毛利人在歷史洪流中的生命處境，說明「懷唐伊條約」的訂立始末及其所帶來的深遠影響，並選映「懷唐伊發生了什麼事」、「毛利人禁止進入」、「土地遊行」、「菲娜：土地抗爭之母」、「使命灣：第507天」等5部珍貴影片，藉由影像敘事，生動呈現毛利人追求土地正義與尊嚴的艱辛歷程，可為台灣原住民轉型正義之路的借鑑。

行政院表示，「突破封鎖線 戰後黑名單」特展呈現威權統治時期，政府以國家安全為由，在外交與情治體系相互配合下，交織成「黑名單」的巨大網羅，限制國人出入境的權利，影響人身自由。展覽轉譯真實人物故事及相關研究成果，結合歷史情境及互動裝置，帶來沉浸式的參觀體驗。

行政院指出，「『請說國語？！』戰後語言政策與人權議題」聚焦台灣語言政策的歷史演變，從日治時期的日語推行到戰後「國語」政策的獨尊，以及後期由社會運動所帶動的母語保存文化浪潮，呈現語言政策對個人與族群的壓迫，反思母語的消逝與傳承危機。透過場景重現、實體文物及影音互動體驗等生動有趣的展示手法，引發民眾共鳴。

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此外，安康接待室定時導覽活動於25日至29日報名參加，「安康接待室」存在於安坑山谷之間，為法務部調查局在1970至1980年代偵辦重大政治案件的偵訊空間，是現今保留最完整的白色恐怖偵訊空間，2022年起由人權館接手管理維護。

行政院說，人權館年節後也將參與2025台北國際書展，帶來豐富多元的人權主題書籍及活動，詳情在國家人權博物館官網，網址為://www.nhrm.gov.tw/w/nhrm/index及臉書專頁https://www.facebook.com/TaiwanNHRM。（編輯：林淑媛）1140130