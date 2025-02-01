備戰2026 民進黨多管道儲備青年人才

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（中央社記者葉素萍台北1日電）2024年總統大選後，民進黨檢討青年選票的流失，著手強化青年議題，從各縣市青年培力、各部門青年營、國際部推動青年國際交流，面對2026地方選舉也積極儲備人才。

因長期執政加上民眾黨成立，民進黨在青年選票的優勢逐漸消失，2024年總統大選，「小草選票」大量流向民眾黨。

民進黨在總統大選後檢討青年選票的流失，2024年選後，從3月北中南3場「黨務革新青年論壇」，4月舉辦「投資未來世代青年論壇」，聚焦對話年輕人關注的社會議題。

民進黨中央黨部年度預算編列時，身兼民進黨主席的總統賴清德也拍板「青年議題主流化」主軸。民進黨除了各縣市的挺台灣青年營隊、一年一度的「國務青旗艦營」，包括民主學院、婦女部、國際部、客家部、原住民部、新住民事務部等都舉辦青年活動，爭取年輕人支持。

民進黨副秘書長何博文受訪時指出，賴清德非常重視青年，參加青年營等活動的年輕人，大多數對政治抱有熱情、認同民進黨價值理念，未來不管是投入基層選舉、擔任幕僚、網路編輯、活動企畫，都是人才儲備並增加黨內取才管道。

何博文說，新住民事務部先前舉辦「民主超新星－新二代國會計畫」，讓新住民的二代到國會實習，這群年輕人表現非常亮眼，也有人表達對參與公共事務的興趣，但可惜的是，他們年紀還沒到可以參政的23歲門檻。

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何博文說，民進黨會持續鼓勵有心投入政治，不管是參與地方議員選舉或幕僚工作的年輕人，並提供訓練管道。

此外，民進黨主席賴清德相當重視社群媒體經營、影音直播等新媒體運用，民進黨大量找來新人、新面孔上節目。例如，民進黨去年開始的新型態政治行腳節目「趣台灣」，就由正妹黨工游本明、邱庭庭走訪各地。因此，也有黨內人士認為，這些新面孔，也不乏可以從中尋找投入2026基層選舉的活棋。（編輯：謝佳珍、林克倫）1140201