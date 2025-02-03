退撫基金113年賺1600億創新高 收益率史上次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北3日電）公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，截至民國113年12月底，實際收益數新台幣1600.26億元，創史上最高；實際收益率17.49%，創史上次高。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，113年截至12月31日的基金運用情形，整體基金收益數1600.26億元，期間實際收益率17.49%。

其中，自行經營的固定收益149.79億元，收益率4.61%；資本利得收益數576.81億元，收益率32.92%；委託經營部分收益數為873.66億元，期間收益率為21.05%。

透過 Google News 追蹤中央社

退撫基金管理局指出，113年度截至12月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.51%、台灣加權股價指數上漲28.47%、MSCI全球指數上漲17.49%、彭博全球綜合債券指數下跌1.69%。

根據退撫基金統計，從85年以來，整體收益率最高是98年的19.49%，113年的17.49%為次高；但113年整體收益數1600.26億元，是史上最高。（編輯：林興盟）1140203